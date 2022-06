Lufthansa streicht Hunderte Flüge ab Frankfurt

Wer im Juli mit dem Flugzeug verreisen möchte, muss Flexibilität mitbringen. Denn: die Lufthansa Group streicht aufgrund von Personalmangel und Engpässen Hunderte Flüge. Fluggäste werden entsprechend informiert und um Unterstützung bei der Abfertigung gebeten.

Eigentlich sollte es eine positive Nachricht sein, dass nach über zwei Jahren Pandemie das Interesse an Flugreisen wieder zunimmt. Dennoch sei die Infrastruktur an europäischen Flughäfen noch nicht wieder vollständig aufgebaut, weshalb es zu Personalmangel und Engpässen komme, teilte Eurowings vergangenen Mittwoch mit. Das habe zur Konsequenz, dass Hunderte Flüge gestrichen werden müssen, denn nur so komme es „zur Stabilisierung des touristischen Angebots“, so die Fluggesellschaft. Von den Streichungen seien besonders die Tage Freitag bis Sonntag betroffen, sodass an Wochenenden fünf Prozent weniger Flüge abgefertigt werden können.



Allein Lufthansa habe für den Juli bereits 900 innerdeutsche und innereuropäische Flüge gestrichen, 600 davon in Frankfurt. „Fluggäste werden bei Streichungen umgehend informiert und nach bester Möglichkeit auf andere Lufthansa- oder Eurowings-Flüge umgebucht“, heißt es in der Mitteilung von Eurowings. Bei Flügen innerhalb der Bundesrepublik können die Airlines auch auf die Bahn verweisen.



Um für einen möglichst reibungslosen Ablauf am Flughafen zu sorgen, bittet die Lufthansa Group die Passagiere besonders in der Ferienzeit um pünktliches Erscheinen, möglichst überschaubares Handgepäck sowie den Online-Check-In und den Check-In am Vorabend zu nutzen.