U-Bahnstrecke wegen Bauarbeiten gesperrt

Ab Montag ist die U-Bahnstrecke zwischen Dornbusch und Heddernheim für zwei Wochen gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der Eschersheimer Landstraße. Für die Linien U1, 2, 3 und 8 wurden Umleitungen und ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Zusätzlich zur Streckensperrung der S-Bahnlinie 6 kommt es ab Montag auch bei der U-Bahn im Frankfurter Norden zu deutlichen Beeinträchtigungen. Wegen Arbeiten an den Gleisen und Übergängen auf der Eschersheimer Landstraße können zwischen Dornbusch und Heddernheim vom 25. Juli bis zum 7. August keine U-Bahnen fahren. Betroffen sind die Linien U1, 2, 3 und 8.Stadt, VGF und traffiQ haben für diese Zeit einen Schienenersatzverkehr eingerichtet und hätten diesen nun nochmal verbessert, „um besonders Bürgerinnen und Bürgern in den nördlichen Frankfurter Stadtteilen die Fahrt mit Bussen und Bahnen auch während der Bauarbeiten so einfach wie möglich zu machen“, erklärt Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen). So sollen Ersatzbusse den gesperrten Abschnitt in der Eschersheimer Landstraße überbrücken und die U-Bahnlinien verbinden, die nördlich und südlich des Bauabschnitts weiterhin fahren.Mit denkönnen Fahrgäste aus Nieder-Eschbach, Bonames, Nieder-Erlenbach und Harheim die U-Bahnstation Preungesheim erreichen. Von dort aus fährt dietrotz der Schulferien weiterhin planmäßig wie an Schultagen in Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof. Der Betrieb derwird komplett eingestellt. Diefällt zwischen Dornbusch und Heddernheim aus, fährt aber weiterhin planmäßig zwischen Heddernheim und Bad Homburg-Gonzenheim.Die Liniefährt nicht zwischen der Wiesenau und Dornbusch, stattdessen zweigt sie, von Oberursel-Hohemark kommend, an der Wiesenau ab und fährt anstelle der U1 bis nach Ginnheim. Von dort aus fahren die Tramlinie 16 und die Buslinie 64 in die Stadt. Diezwischen Gonzenheim und Ginnheim fährt ganztägig bis nach Mitternacht mit Zwei-Wagen-Zügen. Diefährt nur zwischen Riedberg und Heddernheim. Ab der U-Bahnstation Heddernheimer Landstraße sind auf der gesperrten Strecke bis zu 34 Busse als Ersatzverkehr im Einsatz. Sie fahren von der U-Bahnstation über Heddernheim und Dornbusch bis zur Haltestelle Miquel-/Adickesallee.Die Baustelle auf der Eschersheimer Landstraße hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. So muss diein Richtung Hauptbahnhof eine kleine Umleitung fahren und hält dadurch nicht an den Haltestellen Fallerslebenstraße und Dornbusch. Fahrgäste können aber weiterhin an der Haltestelle Dornbusch/Am Grünhof in die U-Bahn umsteigen. Diekann aus Richtung Ginnheim die Gleise am Weißen Stein nicht überqueren und fährt deshalb nicht durch die Kurhessenstraße. Stattdessen fährt sie durch die Hügelstraße und biegt dann links in die Eschersheimer Landstraße zum Weißen Stein ab. Ab dort ist sie wieder auf dem regulären Weg zur U-Bahnstation Hügelstraße unterwegs zurück. Als Alternative zur S-Bahnstation Frankfurter Berg erweitert außerdem dieihre Fahrtzeiten und fährt täglich von 4 Uhr bis 1 Uhr zwischen den Haltestellen Am Neuenberg und Weißer Stein.Aufgrund der zahlreichen Änderungen durch die U-Bahnbaustelle und die Streckensperrung der S6 raten Stadt und Verkehrsgesellschaften allen Fahrgästen, sich frühzeitig über ihre Verbindungen und Fahrtalternativen zu informieren. Über die RMV-App oder www.rmv.de kann der aktuelle Stand der Fahrplanauskunft einzusehen, zudem ist das Servicetelefon unter der 069/24 24 80 24 rund um die Uhr erreichbar.