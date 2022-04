RMV lockt mit Osterangebot

Einen Tag zahlen, vier Tage fahren – wer über das Osterwochenende eine Tages- oder Gruppentageskarte kauft, kann diese bis einschließlich Ostermontag nutzen. Damit will der RMV Fahrgäste gewinnen und für öffentliche Verkehrsmittel werben.

Zu Ostern gibt es ein Sonderangebot des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV): Beim Kauf einer Tages- oder Gruppentageskarte am Karfreitag, Ostersamstag oder Ostersonntag, kann mit dieser bis einschließlich Ostermontag im gewählten Gültigkeitsbereich gefahren werden. So würden Fahrgäste, die am Karfreitag ein Ticket kaufen, 75 Prozent weniger zahlen als hätten sie vier einzelnen Tageskarten gekauft, erklärt RMV-Geschäftsführer Knut Ringat.



Mit solchen Aktionen will der Verkehrsbund vor allem Gelegenheitsfahrgäste zurückgewinnen. Aber auch das Land Hessen begrüße solche Aktionen, um für den klimafreundlichen und umweltschonenden öffentlichen Nahverkehr zu werben, teilte Jens Deutschendorf (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, mit. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) verwies zudem auf den Vorteil für Familien: „Mit dem RMV lässt man den Stau links liegen und ist schneller bei Eltern, Kindern, Freunden und Verwandten.“