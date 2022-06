Gleisarbeiten bei S- und U-Bahnen in den Ferien

Wer U- und S-Bahnen nutzt, muss in den Sommerferien mit erheblichen Beeinträchtigungen in und um Frankfurt rechnen: So werden etwa Gleisarbeiten auf den Linien U1/2/3 und 8 durchgeführt. Im Rahmen des S6-Ausbaus gibt es bereits jetzt Einschränkungen.