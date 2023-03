Stillstand an der Konstablerwache

Am Dienstagmorgen ist der Nahverkehr an der Konstablerwache zum Stillstand gekommen. Grund dafür ist ein Defekt eines Elektrobauteil der Oberleitung. Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Wegen einem Defekt eines Elektrobauteil der Oberleitung fahren am Dienstagmorgen keine Bahnen an der Konstablerwache. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit vor Ort. Wie ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr mitteilt, hat sich die Brandmeldeanlage an der Konstablerwache ausgelöst. Ob es tatsächlich zu einem Brand an der Station gekommen ist, sei derzeit jedoch noch unklar.



Laut Feuerwehr habe es sich um einen abgerissen Isolator gehandelt. Die Maßnahmen der Feuerwehr sind beendet. Für weitere Maßnahmen wurde die Einsatzstelle dem Nottfallmanager der Bahn übergeben.



Von der Störung betroffen waren die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9 / U4, U5, U6, U7 (Stand 07.03., 08:55 Uhr).