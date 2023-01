Bauvorbereitungen für Nordmainische S-Bahn beginnen im Februar

Die Deutsche Bahn bereitet den Ausbau der Nordmainischen S-Bahn zwischen Frankfurt-Ost und Hanau vor. Im Februar sollen die Rodungsarbeiten beginnen und ab April soll die Baufläche auf Kampfmittel untersucht werden. Die Hauptarbeiten starten voraussichtlich im Jahr 2024.

Die Deutsche Bahn (DB) beginnt mit den Vorbereitungen für den Ausbau der Strecke zwischen Frankfurt-Ost und Hanau Hauptbahnhof. Die sogenannte Nordmainische S-Bahn soll künftig auf 20 Kilometer Strecke auf neuen Gleisen Frankfurt und Hanau verbinden und somit für kürzere und enger getaktete Fahrzeiten sorgen, heißt es vonseiten der DB.



Ab Februar würden die Fachkräfte die benötigten Bauflächen von Gewächsen befreien. So soll punktuell das Gehölz entlang der Bahngleise am Ostbahnhof entfernt werden. Auch im Stadtteil Riederwald zwischen Motzstraße und Lahmeyerbrücke sollen einzelne Bäume und Gebüsche zurückgeschnitten werden. Nach diesen Arbeiten will die DB umfangreiche Naturschutzmaßnahmen ausführen, teilt das Unternehmen mit.



Zwischen April und Juni soll von Spezialistinnen und Spezialisten geprüft werden, ob der Baugrund frei von Kampfmitteln ist. Dafür werden die Gleise vom 15. April bis 16. Juni montags bis donnerstags jeweils von 21 Uhr bis 4.30 Uhr sowie samstags ab 14 Uhr bis montags 4 Uhr gesperrt. Die Hauptarbeiten für den Bau des Bahnprojekts sollen voraussichtlich 2024 beginnen.