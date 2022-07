Fahrradfest am Mainkai

Seit Mittwoch und noch bis Sonntag findet die Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt statt. Parallel dazu können Radsportbegeisterte am derzeit gesperrten Mainkai im Rahmen der Eurobike City ein vielseitiges Programm erleben – mit Live-Musik, Talks, Workshops und Foodtrucks.

Mit der Eurobike findet seit Mittwoch erstmals die Weltleitmesse der Fahrradbranche in Frankfurt statt. Doch das Ganze wird nicht nur auf dem Messegelände ausgetragen, sondern soll mit der „Eurobike City“ auch in die Stadt getragen werden. So ist auch am seit Montag erneut gesperrten Mainkai einiges geplant: Neben der Präsentation von Ausstellern und Vereinen, gibt es auch für Familien ein buntes Programm, das von einem Fahrrad-Parcours über Pumptracks bis hin zu einem Fahrrad-Flohmarkt am Samstag reicht.Parallel dazu treten täglich musikalische Live-Acts auf die Bühne am Mainufer. Und wer sich selbst sportlich betätigen möchte, dem sei die Fahrrad-Disco am Freitag und Samstag von 20 bis 21 Uhr empfohlen. Dort kann man sich auf eins von fünf Fahrrädern setzen und durch sein Treten in die Pedale Strom für den DJ erzeugen. Tritt man zu wenig, gibt es keine Musik. Diese kommt etwa von Lasca Fox, Entertainer aus Berlin. Er performt aus seinem Lastenfahrrad heraus eigene Kompositionen sowie Hits von Prince oder Daft Punk.Zusätzlich gibt es viele hochwertige Preise zu gewinnen. Mehr Infos zum Gewinnspiel finden sich auf www.eurobike.com. Wer den Hashtag #bikefrankfurt nutzt, nimmt ebenfalls teil. Das Programm am Wochenende geht am Freitag von 14 bis 21, Samstag 9 bis 21 und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier