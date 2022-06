Fahrradmesse kommt zum 30. Jubiläum nach Frankfurt

29 Mal fand sie in Friedrichshafen statt, nun kommt sie nach Frankfurt: Vom 13. bis zum 17. Juli findet die 30. Ausgabe der Fahrrad-Messe Eurobike statt. Neben der Messe gibt es auch am Mainkai und dem Osthafenpark Veranstaltungen für Fahrradbegeisterte.

Eine volle Ladung Action, Radrennen und Testmöglichkeiten: Auf 140 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche mit 1500 Ausstellenden in- und outdoor verbindet die Eurobike 2022 auf dem Frankfurter Messegelände Information und Unterhaltung und soll so Fahrradbegeisterte zusammenbringen. Vom 13. bis 17. Juli findet die Messe bereits zum 30. Mal statt und dieses Jahr erstmals in Frankfurt. So sind Mittwoch bis Freitag die Business-Days für Geschäftsleute geplant, das Publikum erhält Samstag und Sonntag Zutritt zum Gelände.Neben dem Angebot auf der Messe soll mit Eurobike City auch die restliche Stadt auf das Thema Fahrrad aufmerksam gemacht werden. Geplant sind Fahrradtouren sowie eine gesonderte Radroute vom Frankfurter Hauptbahnhof über den Mainkai zum Osthafenpark. Für Samstag, den 16. Juli, ist laut Veranstaltenden am Mainkai ein buntes Radkulturprogramm aus Infoständen von Herstellern und Initiativen sowie Vorträgen, Workshops, Filmen auf verschiedenen Bühnen, Kinderparcours und Street Food bis hin zum Frankfurter Fahrradmarkt geplant. Im Osthafenpark soll es am Freitag und Samstag BMX-Shows, Workshops und ein Angebot zum „Chillen und Grillen“ in Begleitung eines DJs geben.„Mit der Eurobike City laden wir alle Radfans ein, die Fahrradkultur in Frankfurt während der Messetage hochleben zu lassen. Jeder und jede kann hier mitmachen und Veranstaltungsideen einreichen, von Unternehmen über Vereine bis hin zu Fahrrad-Initiativen“, erklärt Katja Richarz vom Eurobike-Veranstalter fairnamic. Die Ideenvorschläge können online unter journal-kalender.de eingereicht werden.