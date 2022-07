Ratswegbrücke ab Montag sechs Wochen gesperrt

Sechs Wochen lang ist die Ratswegbrücke ab kommendem Montag in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Autos müssen die Brücke daher bis September möglichst weiträumig umfahren. Auch die Tramlinie 12 wird weiterhin umgeleitet.

Wer in den Sommerferien mit dem Auto nach oder durch Frankfurt fahren will, wird wohl gute Nerven brauchen. Neben der bereits bestehenden Sperrung des Mainkais ist ab dem kommenden Montag auch die Ratswegbrücke in beiden Richtungen voll gesperrt. Schon seit Ende März wird die Brücke saniert, bis zum 2. September sollen nun unter anderem die alten Gleisanlagen sowie alte Geländer oder Brückenlager ausgetauscht und Schäden behoben werden; außerdem steht die Sanierung der Fahrbahn an und an einigen Stellen soll die Beleuchtung modernisiert werden.Für den Autoverkehr heißt das: kein Durchkommen mehr auf der Brücke. Der Fuß- und Radverkehr kann die Brücke weiterhin an der Baustelle entlang überqueren. Für einen Tag muss die Brücke aber für alle Verkehrsmittel gesperrt werden; den Termin will die Stadt noch bekanntgeben und dann eine Umleitung einrichten.Wie schon seit Sanierungsbeginn im März fährt auch während der Vollsperrung dienicht zwischen den Haltestellen Eissporthalle/Festplatz und Daimlerstraße. Sie wird stattdessen weiterhin unter anderem über Zoo und Ostbahnhof zur Daimlerstraße umgeleitet. Diefährt für die Zeit der Bauarbeiten nur in Offenbach und nicht zwischen Kaiserlei und Bornheim.Für den Autoverkehr empfiehlt die Stadt, den Ratswegkreisel so gut wie möglich zu entlasten und sich an die ausgeschilderten Umfahrungsempfehlungen zu halten., sollte von Süden kommend weiträumig über die A3 und die Kennedyallee ausweichen, von Westen wird der Weg über die A5 und die A648 empfohlen. Auch von Osten kommend sei das eine Alternative, so die Stadt., wird je nach Verkehrsaufkommen über die Anschlussstellen Friedberger Landstraße oder über Eckenheim umgeleitet.Autofahrende, die ihrhaben, sollten von Osten kommend über Maintal-Dörnigheim, die B521 und die Friedberger Landstraße ausweichen. Möglich ist auch der Weg über die Kilianstädter Straße in Fechenheim, die Vilbeler Straße, die B521 und die Friedberger Landstraße.wird der Weg über die Hanauer Landstraße, Grusonstraße, Danziger Platz, Henschelstraße, Habsburgerallee, Höhenstraße, Rothschildallee, Nibelungenplatz empfohlen, dann zur Anschlussstelle Friedberger Landstraße oder alternativ über die Eckenheimer Landstraße zur Anschlussstelle Eckenheim.Weil noch nicht alle Arbeiten auf der Ostseite der Brücke abgeschlossen werden konnten, soll dort nach den Ferien zunächst wieder zur Einbahnstraßen-Regelung zurückgekehrt werden. Aktuelle Verkehrsinformationen während und nach der Vollsperrung der Brücke gibt es unter anderem auf der Website mainziel.de