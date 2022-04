Radrennklassiker: Trams und Busse fahren eingeschränkt

Anlässlich des Radrennklassikers Eschborn – Frankfurt am kommenden Sonntag werden nicht nur zahlreiche Straßen gesperrt, sondern auch der Verkehr von Straßenbahnlinien und Bussen stark eingeschränkt. Eine Übersicht.

Anlässlich des Radrennklassikers Eschborn – Frankfurt am 1. Mai werden zahlreiche Straßen gesperrt. Auch Straßenbahn- und Buslinien sind von Einschränkungen betroffen. Die S- und U-Bahnen verkehren allerdings nach Fahrplan. Das Radrennen beginnt an der Alten Oper, die man mit den S-Bahn-Linienundbis zur Station Taunusanlage erreichen kann. Darüber hinaus kann man mit der U-Bahn bis zur Station Alte Oper fahren. Diese wird von den Linienundbefahren. Zusätzliche U-Bahn-Wagen werden am kommenden Sonntag mehr Platz bieten. Zudem wird die Linie U7 viertelstündlich verkehren und nicht nur wie üblich alle 30 Minuten.Die U-Bahn-Liniewird zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Oberursel verkehren. Bei den Straßenbahnen ist zum einen diebetroffen, die zwischen 8 Uhr und 18 Uhr nur zwischen Hauptbahnhof und Allerheiligentor über Sachsenhausen fährt. Dieist von 8 Uhr bis 18 Uhr nur im Westen zwischen Schwanheim und Hauptbahnhof sowie im Osten zwischen Fechenheim und Gravensteiner-Platz unterwegs. Diebefährt von 8 Uhr bis 18 Uhr nur die Stationen zwischen Mönchhofstraße und Hauptbahnhof Südseite. Diefährt zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr nur zwischen Offenbach Stadtgrenze und Hauptbahnhof Südseite sowie zwischen Ginnheim und Westbahnhof. Diefährt von 8 Uhr bis 16.30 Uhr nur zwischen Neu-Isenburg und Hauptbahnhof Südseite. Der Ebbelwei-Express fährt am kommenden Sonntag nicht.Auch die Buslinien fahren am 1. Mai nur sehr eingeschränkt. Die Liniefährt von 8 Uhr bis 14 Uhr nur zwischen Ostbahnhof und der Miquel-/Adickesallee. Diefährt von 8 Uhr bis 16.30 Uhr ausschließlich zwischen Bornheim Mitte und dem Hausener Weg sowie zwischen Mönchhofstraße und Rebstockbad. Dieverkehrt von 8 Uhr bis 18 Uhr nur zwischen Hainer Weg und Südbahnhof. Diefährt von 7 Uhr bis 16.30 Uhr zwischen Unterliederbach und Rödelheim Bahnhof.wird von 7 Uhr bis 16.30 Uhr ab der Leonardo-da-Vinci-Allee zur Haltestelle „Europaviertel West“ verlängert. Diefährt von 5 Uhr bis 18 Uhr nur zwischen Friedhof Höchst und dem Flughafen Terminal 1.fährt sowohl am 30. April als auch am 1. Mai ab 9 Uhr nur zwischen Ginnheim und Miquel-/Adickesallee. Die Liniefährt von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr nur zwischen Nordwestzentrum und Industriehof.Diewird ihren Betrieb erst am Sonntag um 14 Uhr wieder aufnehmen.Weitere Informationen zu den Fahrplänen sowie zu den Umleitungen können rund um die Uhr über das RMV-Servicetelefon unter der 069/24248024 erfragt und online eingesehen werden.