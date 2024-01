Das Problem hat einen Namen und es heißt „Femizid“

Editorial 1/24

Diese Ausgabe ist ein Zeichen der Solidarität

Seit dem 12. Jahrhundert gibt es jüdisches Leben in unserer Stadt. Unsere jüdischen Mitbürger sind aktuell jedoch nicht nur in Trauer und Sorge um ihre Angehörigen, sondern vor allem in Angst. Das Editorial zur Januar-Ausgabe.

Text: Jasmin Schülke / Foto: Greg Dobrzycki