„Die Kulturmeile ist von den drei Varianten die Schlechteste“

Am Donnerstag stimmt der Römer über die Zukunft der Städtischen Bühnen ab. Die Koalition präferiert die sogenannte Kulturmeilen-Variante. Architekt Jens Happ sieht auf Frankfurt hohe Kosten zukommen.



Zukunft Städtische Bühnen in Frankfurt: „Die Kulturmeile ist für mich von den drei zur Wahl stehenden Varianten die Schlechteste“

„Die Ost-West-Beziehung, also die Verbindung von Kernstadt (Altstadt), Bankenviertel und Bahnhofsviertel wird geschwächt“

Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Perspektive einer schnellen Realisierung kann es jedenfalls nicht sein. Auch die Kosten liegen deutlich über der Variante „Neubau auf dem Bestandsareal“. Oder besser noch Umbau und Sanierung.Leider erkenne ich die Vorteile nicht und sehe viele Nachteile. Die Kulturmeile ist für mich von den drei zur Wahl stehenden Varianten die Schlechteste. Neben der Planungs- und Bauzeitverlängerung, den Mehrkosten durch zwei getrennte Baumaßnahmen, Zusatzkosten durch den Pachtzins, Verlust an denkmalgeschützter Bausubstanz, Eingriff in die Wallanlagen, sind für mich folgenden städtebauliche Aspekte maßgebend:1. Der Willy-Brand-Platz gehört zu den am besten erschlossenen Orten Frankfurts, sowohl mit dem ÖPNV als auch für PKW (Parkhaus). Hier sollte die Bebauungsdichte sogar erhöht werden, anstatt sie, wie jetzt geplant, durch Rückbau zu verringern. Das macht an diesem zentralen innerstädtische Ort einfach keinen Sinn.2. Die Ost-West-Beziehung, also die Verbindung von Kernstadt (Altstadt), Bankenviertel und Bahnhofsviertel, würde geschwächt, die Klammerfunktion der Bühnen ginge weitgehend verloren. Bereits jetzt ist der Willy-Brandt-Platz eine öffentliche Bühne, die an einem Ort der Hochkultur alle gesellschaftlichen Schichten zusammenführt. Wer in die Oper geht, steht mit einem Bein in der harten Realität des Bahnhofsviertels. Und genau dieses kontrastreiche Nebeneinander macht den Charme Frankfurts gerade an dieser Stelle aus.3. Die Bühnen haben Weltklasseniveau nicht trotz, sondern wegen der zwar nüchternen, doch funktionalen Anlage der Theaterdoppelanlage. Defizite im Betrieb müssen selbstverständlich beseitigt, die Eingänge attraktiver gestaltet, Mängel in der Haustechnik beseitigt werden.Das Neu-, Weiter- oder Umbauen am jetzigen Standort. Sofort Planung und Umsetzung des Operninterims, gegebenenfalls in Verbindung mit dem Produktionszentrum mit Probebühne. Auf jeden Fall eine Struktur, die gut nachgenutzt werden kann.Weil der Standort der richtige an dieser Stelle ist.