Frankfurter Kindercomicfestival startet

Ein Wochenende voller Aktivitäten rund um die Welt der Comics: das Kinderfestival Yippie! bietet ein buntes Programm mit Stargästen.

Comic-Künstler Luke Pearson ist zu Gast

Frankfurter Künstler prominent vertreten

Info

Yippie! Kindercomicfestival: Festival, Rhein-Main Region: verschiedene Orte, 7.–9.2., Eintritt: für Kinder frei

Als einziges Comicfestival in ganz Europa, welches sich ausschließlich auf Comics für Kinder konzentriert, geht das Yippie! in die siebte Runde. Für ein Wochenende kommen 15 prominente Gäste aus der kleinen, aber umso feineren Kindercomic-Szene nach Frankfurt, Darmstadt, Offenbach und Bad Vilbel.Das Festivalwochenende ist gespickt mit einem breiten Angebot für junge Fans der Bildergeschichten. Im Comiczeichnen-Workshop können Kinder unter Anleitung eines Profis eigene Comics erfinden und zeichnen, außerdem gibt es für alle, die schon lesen können, einen Workshop zum Vertonen von bereits existierenden Comics.Neben den Workshops wird es auch Lesungen und ein Livezeichnen von Gästen aus der Welt der Kindercomics geben. Außerdem kann dem international bekannten Comiczeichner und Autor Émile Bravo beim Zeichnen über die Schulter geschaut werden. Der wohl bekannteste Comic-Künstler unter den Geladenen, der Brite Luke Pearson, dessen „Hilda“-Comics sogar von Netflix als Serie adaptiert wurden, eröffnet das Festival im Literaturhaus Frankfurt.Neben internationalen Gästen sind aber auch Frankfurter Künstlerinnen und Künstler vertreten, unter ihnen Moni Port und Anke Kuhl, die mit Axel Scheffler („Der Grüffelo“) gemeinsam entwickelte Comics präsentieren. Mit einem breiten Angebot, prominenten Gästen und zahlreichen Partnerinstitutionen lädt das preisgekrönte Yippie! Groß und Klein in die Welt der Comics ein.