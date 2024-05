„Niki kommt wieder ans Schauspiel“

Neuigkeiten von der Münchner Schauspielerin und Sängerin Katharina Bach: Ihr gefeierter Nick-Cave-Abend wird im Juni und Juli noch dreimal in Frankfurt zur Aufführung kommen.

„The Fe.Male Trail“: „Ein schöner, wilder Abend, mehr Konzert als Theater, vom Publikum heiß umjubelt“

Info

The Fe.Male Trail, 7.6., 9.6. und 14.7., 19.30 Uhr, Eintritt: 22 €

Wir erinnern uns: Schon lange vor der Premiere am 13. September 2019 war „The Fe.Male Trail“ Stadtgespräch in Frankfurt. Und so waren die Tickets für diesen ganz speziellen Nick-Cave-Abend von Schauspielerin und Sängerin Katharina Bach, da noch Ensemble-Mitglied des Schauspiel Frankfurts , schnell ausverkauft. Dafür hatte sie sich die Mitwirkung der Jazzmusiker Yuriy Sych (Piano), Tim Roth (Bass), Martin Standke (Schlagzeug), und Tomek Witiak (Gitarre) gesichert, die sich unter dem Namen Bitchboy als Rock’n’Roller entpuppten.„Ein ziemlich großartiger Abend. [...] Katharina Bach verblüfft als Sängerin, sie ist aber auch eine Schauspielerin, die eine Sängerin spielt, und darüber hinaus eine schillernde Figur, die sich nicht auf einen bestimmten Charakter festlegen lässt [...]. Die Cave-Lieder scheinen wie für Bach geschrieben“, konnte man drei Tage später in derlesen.Auch wenn Katharina Bach 2020 an die Kammerspiele München wechselte, kam sie schon im Frühjahr 2023 für eine erste Wiederaufnahme von „The Fe.Male Trail“ zurück nach Frankfurt. Denn der Stadt bleibt sie wie auch Nick Cave verbunden. So gibt es auch in diesem Jahr drei weitere Aufführungen am 7.6., 9.6. und 14.7. und nach wie vor gilt, was Katharina Bach schon nach der Premiere sagte:„Für mich war es spannend zu sehen, zu fühlen, zu merken, dass sowohl eingebrannte Nick-Cave-Fans als auch Menschen, die bisher nichts von ihm gehört hatten, den Abend als berauschend und beglückend empfanden.“ So sah es auch der Rezensent von Theater der Zeit: „Ein schöner, wilder Abend, mehr Konzert als Theater, vom Publikum heiß umjubelt. Die Show ist Katharina Bach auf den Leib geschnitten, passt wie angegossen, wie sie überhaupt stets eine zarte Rockstar-Attitüde umweht“.