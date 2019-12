Geschmacksexplosion im HoRsT

Die VirusMusikRadio Show gehört zum Dezember wie der Nikolaus und das Christkind. Früher im Sinkkasten, dann im Bett, findet es seit 2018 im HoRsT in den Adlerwerken statt. Wie immer hat Sepp’l Niemeyer das Programm zusammengestellt.

Vom Sinkkasten in Das Bett und weiter in die Adlerwerke. Da ist der HoRsT im Parterre (auch wenn man einen Adlerhorst in luftiger Höhe vermuten darf) und in diesem charmanten Veranstaltungsraum geht das Konzept mit den zwei Bühnen, für laute und leise Klänge wieder besser auf. In diesem Jahr hat Sepp’l Niemeyer Cool Aid, Mane, Atrio, KIM, Lasse Kuhl & Band und Firstborn Unicorn eingeladen. Das verspricht einen Mix aus Folk, Blues, Amerikana, Alternative Rock, Indie Pop, Funk und HipHop. Diesmal sind sogar Gießen und Lindenfels vertreten. Aus dem schönen Odenwald kommt Salma mit Sahne (siehe Bild), ein besonders charmantes Quartett mit Gitarre, Akkordeon, Glockenspiel, Mini-Drums und Bass-Balalaika(!) zum mehrstimmigen deutschen Gesang. Versprochen wird eine Geschmacksexplosion im Ohr. Was sie mit Udo Jürgens verbindet? Einfach mal fragen.