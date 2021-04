Live-Magie im Doppelpack

Bis voraussichtlich Ende Mai entführen jeden Freitag die Zauberkünstler Remo Kell und sein Partner Stefan Sprenger ihre Gäste in die Welt der Magie und der Kartentricks – und das virtuell.

„The show must go on-line“ lautet das Motto der neuen Online-Zaubershow mit den Frankfurter Zauberkünstlern Remo Kell und Stefan Sprenger. Beide haben sich der sogenannten Close-up magic verschrieben, was übersetzt so viel wie „Magie aus der Nahaufnahme“ bedeutet, und bei der die Künstler:innen normalerweise nicht mehr als drei Meter vom Publikum entfernt sind. Dadurch ergibt sich eine intime Umgebung, in der man dem oder der Magier:in ganz genau auf die Finger schauen kann – normalerweise, wäre da nicht die Corona-Pandemie und mit ihr geschlossene Theater, Mindestabstände und Veranstaltungsabsagen. Dass Close-up-Magie aber auch über weite Entfernung im digitalen Raum funktionieren kann, beweisen Kell und Sprenger in ihrer interaktiven Zaubershow, die über die Plattform Zoom stattfindet. Jeden Freitagabend verzaubern sie die Teilnehmenden mit ihren Tricks: So lassen sie beispielsweise Dinge verschwinden, wiederauftauchen, erraten Zahlen und lösen den Rubik-Würfel scheinbar mühelos – und das alles in Interaktion mit dem Publikum.Gestreamt wird die Veranstaltung live aus Kells Nahzauber-Theater Black Rabbit im Flemings Hotel am Eschenheimer Tor. „Wir müssen die Zeit des Lockdowns natürlich irgendwie überbrücken, bis der normale Theaterbetrieb weitergehen kann“, beschreibt Kell die Intention hinter der virtuellen Show. „Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich die Kulturszene durch Corona nachhaltig verändert und sich das digitale Medium mehr und mehr etabliert“, sagt er. Das bemerke er auch in der Interaktion mit den Zuschauer:innen: Die Leute seien Kell zufolge Online-Events gewohnt und würden sich mittlerweile gut damit auskennen. „Eigentlich dachte ich, dass die Show bei den meisten nur so nebenher mitlaufen würde, war aber ganz überrascht, dass die Leute super mitmachen“, erzählt der Zauberkünstler.