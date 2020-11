Frankfurt von der Couch erkunden

Der „Lockdown light“ beschränkt die Freizeitgestaltung momentan vor allem auf die eigenen vier Wände. Die Frankfurter Stadtevents haben sich deshalb einige virtuelle Events überlegt und laden zur Bierverkostung oder zur Kostüm-Führung mit Goethe ein.

Sämtliche Kulturstätten sind geschlossen, Stadtführungen sowie jegliche Arten von Events dürfen weiterhin nicht stattfinden. Interessierte können aber auch von der Couch aus und mit einem funktionierenden Internetanschluss an Veranstaltungen und Führungen teilnehmen. Dafür bieten die Frankfurter Stadtevents den Frankfurter:innen ein breitgefächertes Online-Angebot an. Die sogenannten Live-Events, eine Kooperation mit Wimroo, werden per Kamera live über Zoom übertragen. Sie geben Einblicke in die verschiedenen Facetten Frankfurts.So können Event-Begeisterte am kommenden Samstag , dem 28. November, mit „Goethe verliebt – eine virtuelle Online-Kostümführung“ gemeinsam mit dem Dichterfürsten Johann Wolfgang Goethe und einen humorvollen Spaziergang durch Frankfurt machen. Dabei wird es um die beiden Gretchens, Alchemie und die vielen weiblichen Schwärme des Dichters gehen. Gespielt wird dieser vom Stadtführer Alexander Ruhe, der auch per Chatfunktion interaktiv mit den Zuschauenden in Kontakt tritt. Der Rundgang dauert eine Stunde und kostet für die ganze Familie 12 Euro. Los geht es um 15 Uhr.Doch es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um die Zeit zu Hause zu genießen: Am 10. Dezember bieten die Frankfurter Stadtevents einen virtuellen Bierspaziergang mit dem Gästeführer Christian Setzepfandt an. Dieser gibt online spannende Einblicke in die Braugeschichte Frankfurts und zeigt den Zuschauenden die wichtigsten Orte für ein Feierabendbier. Alle Teilnehmenden bekommen für das angemessene Feeling vorab ein Bierpaket für die gemeinsame Live-Verkostung nach Hause geliefert. Rund zwei Stunden geht das Event, bei dem Setzepfandt auch im Live-Talk erreichbar ist und gemeinsam mit den Teilnehmenden Bier verkostet. Die Live-Show beginnt an der Margarete in der Braubachstraße, von dort aus geht es weiter zu Kiosken, Kneipen und Kleinbrauereien. Mit dabei sind unter anderem Yok Yok, Binding und Knärzje. Die Führung findet ihre letzte Station bei der Frankfurter Brauunion mit einem Bierspezialisten-Talk.