Achte „Traumfänger“-Ausgabe findet online statt

Zum ersten Mal findet die Veranstaltung „Traumfänger“ der Frankfurter Unternehmensberatung Accenture online statt. Am Dienstagabend sind drei Gäste aus dem Bereich Sport, Kunst und Naturwissenschaft mit dabei.

In Zeiten der Corona-Pandemie haben sich viele Veranstalterinnen und Veranstalter den Weg über Livestreams gesucht, um für Zuschauerinnen und Zuschauer von zu Hause aus sichtbar zu sein. Auf diesem Weg können sie auch ohne persönlichen Kontakt stattfinden. So auch die Veranstaltung „Traumfänger“ von der Unternehmens- und Strategieberatung Accenture. Am Dienstag, den 19. Mai, findet von 19.30 bis 20.30 Uhr die achte Ausgabe der Talk-Veranstaltungen statt, nur dieses Mal eben online. Als Gesprächspartner beziehungsweise als Gesprächspartnerin sind die Fotojournalistin und Dokumentarfilmerin Ulla Lohmann und der Surfer Afridun Amu zu Gast .Lohmann gewann mit 18 Jahren den Wettbewerb „Jugend forscht“ mit der Rekonstruktion eines 280 Millionen Jahre alten Lurch-Skeletts und reiste später mit 8000 Euro um die Welt, sogar in das Innere eines Vulkans. Über ihre Reisen hat sie bisher bei GEO, National Geographic, BBC und ARD berichtet. Amu hat als erster Surfer Afghanistan bei der Surf-Weltmeisterschaft vertreten. Außerdem hat der 33-Jährige das erste Staatsexamen in der Rechtswissenschaft und ein Studium der Kulturwissenschaften absolviert. Aktuell arbeitet er als Verfassungsrechtsexperte bei der Max Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit.Jedes Gespräch dauert rund 15 Minuten, gesondert findet dann außerdem ein Q&A mit den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Als Liveact und zur musikalischen Untermalung tritt zudem der Londoner Singer/Songwriter Greg Holden auf. Die Veranstalter sagen: „Wir wollen einen anspruchsvollen Dialog kreieren, der bei den Zuschauerinnen und Zuschauern Spuren hinterlässt.“ Die Anmeldung ist kostenlos.