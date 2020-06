300 000 Euro für Projekt des Kinder- und Jugendtheaters

Bis zum Umbau des Zoo-Gesellschaftshauses in ein Kinder- und Jugendtheater ist eine Interimsbespielung vorgesehen. Diese wird nun vom Kulturfonds Rhein Main mit einer sechsstelligen Summe gefördert.

Der Kulturfonds Rhein Main fördert das Projekt des Kinder- und Jugendtheaters im Zoo-Gesellschaftshaus mit 300 000 Euro. „Theater und theaterpädagogische Angebote eröffnen gerade Kindern und Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten der Bildung, Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung. Mit dem im Zoo-Gesellschaftshaus entstehenden Kinder- und Jugendtheater wollen wir den großen Bedarf nach solchen Angeboten in Frankfurt und der Region zukünftig besser decken“, so Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).



2019 hat die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass in den Räumen des Zoo-Gesellschaftshauses im Rahmen der ohnehin notwendigen Gebäudesanierung das lange geplante Kinder- und Jugendtheater für Frankfurt und die Region eingerichtet wird. Bis zum Umbau soll das Gebäude eine Interimsbespielung erhalten. Mit der Förderung können laut Hartwig bereits vor Start des Umbaus bundesweit beachtete Projekte für Kinder und Jugendliche in dem Zoo-Gesellschaftshaus realisiert werden.



Das zukünftige Theater soll, so Hartwig, ein „offenes Haus“ werden. „Wir wollen dort regelmäßige Aufführungen der freien Kinder- und Jugendtheaterszene, kontinuierliche Gastspiele sowie Workshops in der Region und verschiedene Kooperationen der Zusammenarbeit mit Schulen und vielen anderen Bildungseinrichtungen im Rhein-Main-Gebiet möglich machen“, sagte die Kulturdezernentin. Die Interimsbespielung beginnt im Herbst mit Aufführungen des Stückes „Invited“ der internationalen Theatergruppe „Ultima Vez“.