Abrissparty in der Harmonie

Neben einem Getränk und Popcorn wird der ein oder andere Gast am kommenden Sonntag, den 19. Juni, auch mit einem Werkzeugkasten im Arthouse Kino Harmonie ausgestattet sein: Der große Saal soll umgebaut werden, die Gäste dürfen deshalb die Kinosessel selbst abmontieren und behalten. Zuvor läuft um 18.30 Uhr „The Rocky Horror Picture Show“ in Originalversion. Es folgt die „Abrissparty“ mit Konfetti und dem Abmontieren der Stühle.Nach über 15 Jahren sei es Zeit, dass der große Saal des Kinos am Lokalbahnhof umgebaut und mit neuen, bequemeren Kinostühlen ausgestattet werde, heißt es von Harmonie-Leiter Dimitrios Charistes. So ist vom 20. Juni bis voraussichtlich 17. August nur der kleine Saal bespielbar. Die Tickets, um einen der Kinosessel zu ergattern, sind laut Harmonie heiß begehrten und bereits ausverkauft. Es ist jedoch noch ein Rest an regulären Tickets verfügbar, um beim Filmschauen und der Abrissparty dabei zu sein. Diese sind für acht Euro online auf arthouse-kinos.d e erhältlich.Wer einen Stuhl mitnimmt, benötigt dafür einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 und einen Maulschlüssel der Größe 13, alternativ kann auch ein Ringschlüssel und eine Ratsche mit Nuss verwendet werden.