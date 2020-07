Sommerwerft: Eine Bühne auf vier Rädern

Am Freitag beginnt die Sommerwerft. Aufgrund der Corona-Pandemie können jedoch nicht wie im vergangenen Jahr 100 000 Besucherinnen und Besucher kommen. Doch die Veranstaltenden haben sich für dieses außergewöhnliche Jahr einige Alternativen überlegt.

Dass die Sommerwerft in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, stand lange auf der Kippe. Vergangene Woche konnten die Veranstalterinnen und Veranstalter des Theatervereins Protagon verkünden, dass die Sommerwerft als „Limited Edition“ sowie unter anderem auch mit mobiler Bühne stattfinden kann . Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der coronabedingten Schutzmaßnahmen und eine Registrierung. Deshalb wird auch nur einer bestimmten Anzahl an Gästen der Zutritt zum Gelände an der Weseler Werft gewährt: Laut Veransteltenden dürfen sich dort gleichzeitig 500 Menschen aufhalten. In einem Ein- und Ausgangsbereich werden die Besucherinnen und Besucher gezählt. Abstand einhalten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Ein Kindeprogramm wird es aus Gründen des Infektionsschutzes in diesem Jahr nicht geben.„2019 hatte die Sommerwerft 300 Künstler*innen, über 100 Programmpunkte und über 100.000 Besucher*innen. Dieses Jahr ist eine solche Dimension nicht möglich“, so die Veranstaltenden. Donnerstags bis sonntags sollen täglich ein bis zwei Singer-Songwriter aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet auftreten. Abends soll es eine Theater- oder Performance-Aufführung oder einen Poetry Slam geben. Die Sommerwerft mobil, die durch das Projekt „Theater zu den Menschen“ vom Kulturfonds der Stadt Frankfurt gefördert wird, sieht vor, durch die unterschiedlichen Stadtteile zu reisen. An sieben Tagen soll es dann an elf unterschiedlichen Spielstätten 20-minütige Vorstellungen der Antagon Theateraktion geben. Das mobile Theater stellt sich aus drei Fahrzeugen, einer mobilen Bühne und Stelzenläufern zusammen. „Die mobile Sommerwerft kommt zu den Familien in ihren Kiez“, so die Veranstaltenden. Insgesamt fördert die Stadt das Projekt mit 49 500 Euro.Am Samstag um 15 Uhr findet im Fußgängerbereich an der Ostendstraße die Eröffnung mit einer „szenischen Theaterreise auf Rädern und Stelzen“ statt. Am Main beginnt das Programm ab 18 Uhr. Am Montag zieht die Theatergruppe durch Rödelheim und Griesheim. Am Dienstag verlässt die Sommerwerft dann Frankfurt und besucht Gießen. Am Mittwoch folgen dann Offenbach und Hanau. Am 3. August zieht die mobile Sommerwerft nach Niederrad und in den Riederwald. Am Tag darauf nach Wiesbaden und am 5. August nach Fechenheim.Neben Tanzperfomances von Atsushi Takenouchi und Night of Perfomance Brazil, wird es bei der Sommerwerft Musik der Sachsenhäuser Band Grapefruit United sowie des Singer-Songwriters Reverend Schulzz. Außerdem spielt das Ivan Santos Trio südamerikanischen Folk-Pop und die Band Luna de Paita mit Musikerinnen und Musikern aus Peru, Venezuela, Spanien und Argentinien Reggae mit lateinamerikanischen Klängen und Dub. Das restliche Programm ist auf Webseite der Sommerwerft einzusehen.