Vorverkauf für Barock am Main hat begonnen

Der Vorverkauf für das Mundart-Festival Barock am Main hat begonnen. Bereits 2000 Tickets wurden innerhalb weniger Tage gebucht. Besuchende haben die Möglichkeit, ein Gastronomie-Ticket dazuzubuchen, um Zugang zum hessischen Buffet zu erhalten.

Der Vorverkauf für das Festival Barock am Main, das im kommenden Jahr vom 20. Juli bis 13. August stattfinden soll, hat begonnen. Bereits 2000 Tickets für die Festlichkeit im Hof der Höchster Porzellan-Manufaktur seien bereits gebucht, wie die Veranstaltenden mitteilen. Im kommenden Jahr soll zudem nach längerer Zeit wieder ein Molière in der hessischen Fassung von Rainer Dachselt auf dem Programm stehen. So wird die Komödie „Der Geizige“ über die Bühne laufen.



Neu im kommenden Jahr wird das Gastronomie-Ticket sein. Dieses können Besuchende als zusätzliche Kaufoption im Bestellprozess auswählen. Dadurch erhält man vor der Vorstellung und in der Pause einen Tischplatz im überdachten Gastronomiebereich. Serviert wird ein hessisches Buffet mit warmen und kalten Speisen sowie Getränken aus der Region. Eintrittskarten erhält man ab 32 Euro, das Gastronomie-Ticket wird für 47,50 Euro angeboten. Diese können sowohl online als auch telefonisch unter der 069/427262649 gebucht werden.