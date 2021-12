„Ein echtes Highlight in der Reihe“

Klassik? Jazz? Kinderlieder? Die Musik des Ehepaars Tamar Halperin und Andreas Scholl hat viele Facetten. Entsprechend viel gibt es zu erzählen beim „LOKAL Listener“ am Sonntag im Mousonturm.

Als Gregor Praml, der Gastgeber von „The LOKAL Listener“ im Mousonturm, wegen der Pandemie eine neue Form für sein Gesprächskonzert ohne Live-Publikum ersinnen musste, ging er „on the road“. Ende Mai 2020 konnte Praml im Hotel Libertine Lindenberg und dem Tonstudio Lotte Lindenberg in Alt Sachsenhausen die israelische Pianistin und Cembalistin Tamar Halperin, unter anderem bekannt für ihre Zusammenarbeit mit Michael Wollny im gemeinsamen Projekt Wunderkammer, begrüßen. Gemeinsam spielte man –Praml ist Kontrabassist – Chick Coreas „Children’s Song No. 6“ und „Constellation 99“ frei nach Johann Sebastian Bach.



Nun kommt Halperin zu einem regulären „LOKAL Listener“ in den Mousonturm – zusammen mit ihren Ehemann, dem Countertenor Andreas Scholl, einem Star der Szene. Als Paar lernte Praml die beiden, die in Kiedrich leben, erst durch die Erzählungen von Halperin kennen. „Ich bin gespannt, sie nun gemeinsam zu treffen“, freut sich Praml. „Die musikalische Mischung aus klassischer Musik, die beide aufgenommen haben, und Auszügen aus ihrem ,Family Songbook’ (mit Kinderliedern aus unterschiedlichen Kulturen) werden unsere gemeinsame Basis des Abends werden. Das wird ein echtes Highlight für mich in der Reihe.“



The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft Tamar Halperin & Andreas Scholl, F, Künstlerhaus Mousonturm, 12.12., 18 Uhr, 2G+