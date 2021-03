Jazz aus dem Holzhausenschlösschen

Wer einen so schönen Park vor der Haustür hat, hätte am liebsten eine Bühne unter die Eiche gestellt. Aber ihr „Swing Spring 2021“-Festival kann die Frankfurter Bürgerstiftung nun nicht live, sondern „nur“ im Internet realisieren.

Der Lockdown wurde Mal um Mal verlängert, was danach kommt, vermag niemand zu sagen. Im Holzhausenschlösschen wollten sie Nägel mit Köpfen machen: „Wir werden das Jazz-Festival ,Swing-Spring 2021’ mit seinen sechs Konzerten in unserer Reihe ,Türen zu? – Fenster auf!’ an den Fenstern unseres Hauses zum Holzhausenpark hin durchführen“, ließ Clemens Greve, der Geschäftsführer der Frankfurter Bürgerstiftung Mitte Februar wissen. Alle Parkbesucher:innen sollten so bei Einhaltung der Hygieneregeln Live-Konzerte beim Abendspaziergang und bei freiem Eintritt erleben können.„Selbst bei Regen oder Schneesturm wird gespielt“, lachte er da noch voller Zuversicht. Doch die Inzidenz-Zahlen entwickelten sich leider nicht wie erhofft. Sie stiegen merklich und gefährlich an. In ihrer gestrigen Pressemitteilung präsentierte die Frankfurter Bürgerstiftung ihr modifiziertes Konzept. „Das für März im Holzhausenschlösschen geplante Jazzfestival Swing Spring 2021 mit seinen fünf Konzerten wird aufgezeichnet und in der Mediathek der Frankfurter Bürgerstiftung zur Verfügung gestellt“, heißt es da. „Die Stiftung hat in den letzten Tagen weitere Spender gefunden, die die Kosten für die sehr aufwendig produzierten Videoaufnahmen finanzieren und kann so den Musikern ihre Auftrittsmöglichkeit garantieren und gleichzeitig ihrem Publikum die Konzerte dauerhaft anzubieten. Alle Musiker kommen dafür nach Frankfurt, damit die Aufzeichnungen im Holzhausenschlösschen rechtzeitig zum ursprünglich geplanten Konzerttermin einem interessierten Jazz-Publikum zur Verfügung stehen.“Den Anfang macht am 22. März das Thilo Wagner Trio mit Swing im Stil von Oscar Peterson. Es folgen am 24. März das Bernhard Ullrich Quintett feat. Dizzy Krisch (Swing à la Benny Goodman) und am 25. März Swingin´ Woods (A Tribute to Nat King Cole). Das Emil Mangelsdorff-Quartett feat. Scott Hamilton (der extra aus den USA anreisen wird) wird ab dem 26. März zu hören sein und den Abschluss macht am 27. März die Allotria Jazzband. Die Videoaufnahmen können ab den jeweils genannten Terminen auf der Webseite der Bürgerstiftung kostenfrei und zeitlich unbegrenzt abgerufen werden.Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier. Änderungen vorbehalten.