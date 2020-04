Es ist mehr als ein Livestream, den die beiden Klangkörper des Hessischen Rundfunks, die hr-Bigband und das hr-Sinfornieorchester, unter dem Logo „Stage@Seven“ regelmäßig präsentieren. Es ist auch ein Akt der Solidarität.

„Stage@Seven“ heißt der Livestream der Musiker und Musikerinnen des hr-Sinfonieorchesters und der hr-Bigband, in dem sie täglich von Montag bis Freitag ab 19 Uhr in Solo- oder Duo-Performances aus dem Sendesaal eigens dafür ganz spezielle Programme gestalten. Und sie nutzen die Plattform, um für Spenden an den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung aufzurufen. Die Mitglieder beider Ensembles beim Hessischen Rundfunk haben als festangestellte Musikerinnen und Musiker ihre Gehälter sicher. Ganz anders als viele freischaffende Kolleginnen und Kollegen. „Unser sehnlichster Wunsch ist es, dass alle, die die Beiträge im Netz von uns hören, ein wenig Geld an freischaffende Künstlerinnen und Künstler spenden“, erklärt Saxofonist und Klarinettist Oliver Leicht stellvertretend für seine „Glorreichen Siebzehn“ (so ein Buchtitel von Wolfgang Sandner über die hr-Bigband).Als Zeichen ihrer Solidarität haben sie alle auch persönlich gespendet. „Wir haben schon mehrfach erfahren, dass Spenden direkt bei den Künstlerinnen und Künstlern eingegangen sind“, freut sich Bassposaunist Robert Hedemann. Über die Programme der nächsten Web-Performances können Sie sich über die Webseite der hr-Bigband informieren. Am Montag um 19 Uhr präsentieren Maria Ollikainen (Klavier) und Cristian Braica (Kontrabass) ein imposantes Programm. Gemeinsam interpretieren sie Serge Koussevitzkys „Valse Miniature“, Constantin Dimitrescus „Bauerntanz“ und Constantin Nottaras „Siciliana“. Solo erleben wir den Kontrabass in Knut Guettlers „Variations On The Tune ,Greensleeves‘“, Cristian Braicas „Tanz der Schneeflocken“ und Domenico Dragonettis „Walzer Nr. 3“ aus den „Zwölf Walzer für Kontrabass Solo“.