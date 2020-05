Parkplatz wird zur Kulturbühne

Aufgrund der vielseitigen Corona-Beschränkungen finden in Hessen derzeit kaum größere Kulturveranstaltungen statt. Ab dem 22. Mai verwandelt sich der Parkplatz an der Jahrhunderthalle in eine Kulturbühne: Live-Shows können vom Auto aus verfolgt werden.

Seit knapp acht Wochen haben die Kulturbetriebe in Hessen geschlossen oder nur unter eingeschränkten Bedingungen geöffnet – Konzerte, Lesungen oder Comedy-Shows finden hauptsächlich im virtuellen Raum statt. Das Team der Jahrhunderthalle will dies nun ändern und hat die „Stage Drive“ an der Eventhalle ins Leben gerufen. In Anlehnung an das Konzept der Autokinos sollen dort Live-Shows veranstaltet werden, die vom Auto aus verfolgt werden können.„Zusammen mit unseren großartigen Partnern haben wir innerhalb kürzester Zeit die ,Stage Drive‘-Kulturbühne konzipiert und realisiert“, sagt Moritz Jaeschke, Geschäftsführer der Jahrhunderthalle Frankfurt und erklärt: „Zum einen, um Künstlern und Dienstleistern eine Plattform und Perspektive zu bieten, zum anderen, um den Menschen in der Region in dieser angespannten Zeit positive Impulse zu geben und für lang ersehnte Abwechslung zu sorgen.“ Auf dem Parkplatz, direkt vor der Halle, wird ab dem 22. Mai eine Eventbühne entstehen, auf der mithilfe von Leinwänden Shows aus den Bereichen Comedy, Lesung, Live-Podcast und Familienunterhaltung sowie Konzerte und Kinovorstellungen stattfinden sollen. Das Gelände bietet Platz für rund 300 Autos, die Tonübertragung funktioniert mittels einer UKW-Frequenz direkt über das Autoradio. Entsprechend der aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften, werden die Autos mit entsprechendem Abstand positioniert, Besucherinnen und Besucher werden gebeten Fenster und Verdecke geschlossen zu halten. Bei der Nutzung der sanitären Anlagen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.Ab dem 22. Mai soll es losgehen. Den Auftakt macht Comedy-Star Urban Priol, darüber hinaus sind bereits weitere Acts im Programm; darunter Bülent Ceylan und Ingo Appelt sowie der Magier Nicolai Friedrich und das Kikeriki-Theater aus Frankfurt. Der Vorverkauf findet ausschließlich online über die Webseite der Jahrhunderthalle statt.