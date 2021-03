Klassik trifft auf Gegenwartskunst

Am Freitagabend findet das neue Streaming-Format des Städel Museums in Kooperation mit dem hr-Sinfonieorchester statt. Bei „Städel in Concert“ trifft klassische Musik auf Gegenwartskunst, die sich beide mit dem Thema Mensch auseinandersetzen.

„Städel in Concert: About Humans“ lautet der Titel des neuen Live-Streaming-Formats, mit dem das Städel Museum Frankfurt und das hr-Sinfonieorchester ihre Zusammenarbeit fortführen wollen. Gemeinsam gestalten sie am Freitagabend, 19. März, um 20 Uhr ein rund einstündiges Konzertprogramm mit klassischen Kompositionen Ludwig van Beethovens und des estnischen Gegenwartskomponisten Arvo Pärt. Gestreamt wird das Konzert live aus den Gartenhallen des Museums, wodurch die Musik in einen intermedialen Dialog mit Werken der Künstler:innen Maria Lassnig, Daniel Richter, Cindy Sherman und Martin Knippenberger treten soll.Thematisch dreht sich der Konzertabend um das Motto Mensch und die Frage, wie sich die unterschiedlichen Medien Kunst und Musik durch verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten damit befassen. Verschiedenste Facetten des Menschlichen werden dabei ausgelotet und in einen neuen Kontext gesetzt. Das Publikum kann sich also nicht nur auf das Hába Quartett freuen, die Beethovens Streichquartett „C-Dur op. 59 Nr. 3“ und Pärts „Psalom“ zum Besten geben, sondern auch auf visuelle Begegnungen mit den Kunsthighlights des Städels.Die Teilnahme am „Städel in Concert“-Livestream ist kostenlos und kann über die Webseite des Städel Museums und des hr-Sinfonieorchesters erfolgen. Danach ist das Konzert auch als Video-on-Demand über die Plattformen abrufbar.