Jahrhunderthalle startet Open-Air-Programm

Auch die Jahrhunderthalle nutzt das gute Wetter und geht mit der Sommerwiese in die zweite Saison. Gemeinsam mit der Brotfabrik bespielt sie mit einem Open-Air-Programm die Freifläche vor der Konzerthalle. Auftakt ist am 5. August.

Wie viele andere Veranstalter, hat auch die Jahrhunderthalle vergangenes Jahr ein Konzept entwickelt, um unter den Corona-Bedingungen Konzerte stattfinden lassen zu können. Entstanden ist so die sogenannte Sommerwiese – eine Reihe von Open Airs auf der Parkfläche vor der Konzertlocation. Nach der positiven Resonanz soll das Ganze nun in die zweite Runde gehen. Auftakt für das rund vierwöchige Programm ist am 5. August.Neben der Jahrhunderthalle selbst sind auch die Brotfabrik und Künstlerin Annette Gloser für das Programm verantwortlich. Mit dabei sind unter anderem Mine und Gastone; Shantel bringt gemeinsam mit dem Buccovina Club DJ Set Balkan-Pop auf die Sommerwiese. Zu seinen Gästen gehören auch The OhOhOhs und Megaloh. Ebenfalls im Programm zu finden ist das Music Sneak-Format, bei dem die Gäste bis zu Beginn der Veranstaltung nicht wissen, welche drei Acts auf der Open-Air-Bühne auftreten werden.Für das entsprechende Sommergefühl vor der Halle sollen Tische, Bänke und Liegestühle sorgen. Dazu gibt es Speisen und Getränke. Das gesamte Programm finden Interessierte hier