Spionage-Szenen am Wiesenhüttenplatz

Ab dem 24. September präsentiert die Schirn Kunsthalle ihre neue Ausstellung „We never sleep“, eine internationale Gruppenausstellung, die sich der Faszinationskraft der Spionage widmet. Einstimmen auf die Schau soll ab dem 19. August ein Open-Air-Kino am Wiesenhüttenplatz.

Aktuell sind die Hallen der Schirn Kunsthalle noch geschlossen, die Vorbereitungen für die kommende Herbstausstellung „We never sleep“, die am 24. September beginnt, laufen. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, findet an den drei Abenden vom 19. bis zum 21. August ein Open-Air-Kino statt. Wie in der Ausstellung selbst, dreht sich auch hier alles um die Faszinationskraft der Spionage.



Am Wiesenhüttenplatz im Bahnhofsviertel werden die Filme Das Leben der Anderen (2006), Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (1965) sowie The Conversation (1974) gezeigt. Begleitend dazu, laufen im Vorfeld animierte Vorfilme aus der ARTE-Reihe Spioninnen, in der ehemalige Agentinnen über ihre geheimdienstlichen Aufträge berichten. Alle Filme werden in der Originalsprache gezeigt, Alphaville und The Conversation zusätzlich mit deutschen Untertiteln. Die Vorfilme der ARTE-Reihe beginnen um 20.30 Uhr, der jeweilige Spielfilm um 20.45 Uhr. Ab 18 Uhr bietet das Team von YokYok Kiosk kühle Drinks und Snacks an. Der Eintritt ist frei.



Ab dem 24. September widmet dann die Kunsthalle der Spionage samt ihrer Faszinations- und Inspirationskraft mit „We never sleep“ eine internationale Gruppenausstellung. In rund 70 Gemälden, Fotografien, Videoarbeiten, Skulpturen und Installationen sollen nebst der zumeist glamourösen Darstellung von Spioninnen und Spionen in der Populärkultur, Aspekte wie Überwachung, Manipulation, Paranoia und Propaganda gezeigt und behandelt werden; vertreten sind rund 40 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler wie Simon Denny, Thomas Demand und Stan Douglas. Die Ausstellung wird bis zum 10. Januar 2021 gezeigt.