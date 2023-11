Ab dem 9. November zeigt die Schirn Kunsthalle in Frankfurt eine Ausstellung mit Videoinstallationen des britischen Künstlers John Akomfrah. Es ist die erste umfassende ihrer Art in Deutschland.

Akomfrah thematisiert Kolonialismus, Migration und den Klimawandel

Schönheit und Schrecken stehen sich in Akomfrahs Werken gegenüber

Info

„John Akomfrah. A Space of Empathy“

9. November 2023 bis 28. Januar 2024

Schirn Kunsthalle Frankfurt (am Römerberg)

Zugang zum Leseraum mit Literatur aus Akomfrahs eigener Bibliothek gibt es sogar ohne Ausstellungsticket

Vom Donnerstag, den 9. November , bis zum 28. Januar 2024 zeigt die Schirn Kunsthalle Frankfurt die Ausstellung „John Akomfrah. A Space of Empathy“. Akomfrah – 1957 geboren und derzeit sesshaft in London – ist in Deutschland bisher wenig bekannt, seine Ausstellung ist die erste umfassende ihrer Art hierzulande. Sie beinhaltet drei bedeutende, raumumspannende Multi-Screen-Installationen aus den vergangenen Jahren: „The Unfinished Conversation“ (2012), „Vertigo Sea“ (2015) und „Becoming Wind“ (2023).Im Mittelpunkt von Akomfrahs Werken stehen koloniale Vergangenheiten, globale Migration und die Klimakrise. In Form von simultanen Erzählstrukturen und unter Einsatz spezifischer Sound-Effekte bricht Akomfrah mit der Vorstellung von Linearität und der Illusion einer absoluten Wahrheit und verwebt eigene filmische Aufnahmen mit Archivmaterial. „In poetischen und starken Bildern beschreiben seine Installationen die Dringlichkeit seiner Themen, und dies ohne zu moralisieren“, sagt die Kuratorin der Ausstellung, Julia Grosse.John Akomfrah in seinem Studio in London, 2016 © Smoking Dogs Films; Courtesy Smoking Dogs Films and Lisson Gallery. Foto: Jack Hems„The Unfinished Conversation“ ist eine Hommage Akomfrahs an seinen 2014 verstorbenen Bekannten Stuart Hall, den britischen Kulturtheoretiker und Soziologen. Für Hall waren Identität und ethnische Zugehörigkeit keine feststehenden Begriffe, sondern Bestandteile eines „immer unvollendeten Gesprächs“ – daher der Name der Videoinstallation. Sie wirft einen kritischen Blick auf die Gesellschaft Großbritanniens circa 1950/60, macht literarische Referenzen, etwa zu William Blake, Charles Dickens oder Virginia Woolf , und ist mit Jazzmusik sowie den Geräuschen sich drehender Schallplatten untermalt.„Vertigo Sea“ widmet sich der Beziehung zwischen Mensch und Meer. Akomfrah kombiniert eigene Aufnahmen der Färör-Inseln auf Skye und in Norwegen mit atemberaubendem Bildmaterial aus Naturdokumentationen der BBC und Fragmenten der Bücher Moby Dick und Whale Nation: Die Walfangindustrie, der transatlantische Menschenhandel sowie gegenwärtige Tragödien von Geflüchteten bilden als Schrecken das Gegenstück zur Schönheit.„Becoming Wind“ ist eine allegorische Darstellung des Garten Eden und erzählt die Geschichte seines Verschwindens, von der üppigen Vielfalt einiger Tier- und Pflanzenarten in der Vergangenheit bis zum menschenzentrierten labilen Ökosystem des Anthropozäns. Gleichzeitig begleitet das Video trans* Akteur*innen und Aktivist*innen in ihrem Alltag, die das tiefe Bedürfnis verspüren, die eigene Identität frei zu entfalten.„Es gäbe keinen besseren Moment, um Akomfrahs essenzielle Fragen an das Miteinander zwischen Mensch und Umwelt nach Deutschland und an die Schirn zu holen – um sie hier zu diskutieren“, findet Direktor Sebastian Baden.