„Die Kuratoren haben mehr Aufmerksamkeit verdient“

Seit einem Jahr hält er die Zügel in der Schirn Kunsthalle in der Hand: Sebastian Baden. Als neuer Direktor setzt er sich dafür ein, dass die einzelnen Kuratoren mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Chagall und Rotunden-Ausstellung

Komplementäre Ausstellung von moderner und zeitgenössischer Kunst

Gentrifizierung in Frankfurt

Ausstellungen mit Transferleistungen

Momentan widmet sich die Schirn Kunsthalle einerseits der Welt der Kunststoffe in der Ausstellung „Plastic World“ und andererseits dem Werk der feministischen Konzept-Künstlerin Martha Rosler. Beide Ausstellungen hat Sebastian Baden mitzuverantworten, der seit 1. Juli 2022 der neue Direktor der Kunsthalle in der Altstadt ist. Nach seiner Zeit in der Mannheimer Kunsthalle und als Dozent für Kulturwissenschaft und Medientheorie in Karlsruhe zog es ihn vergangenes Jahr nach Frankfurt. Im Gespräch mit dem JOURNAL verrät er, dass er zwar noch nicht alle Teile des „Puzzles Frankfurt kenne“, aber sie nach und nach zusammenfüge. Das sei vor allem seinem Tagesgeschäft geschuldet: Er müsse sich überlegen, was erstens die Frankfurter unterhalte und was zweitens die Menschen von außerhalb über die Stadt wissen und dort erleben wollen.Der gebürtige Kaiserslauterer, der in Sachsenhausen wohnt, hat bei seinem Antritt in der Schirn vornehmlich eines ändern wollen: das Branding der Kunsthalle. Ihm sei vor zwei Jahren meist nicht klar gewesen, wer hinter welcher Ausstellung stehe. Das habe daran gelegen, dass seine Vorgänger weniger Wert auf Sichtbarmachung der kuratorischen Autorschaft für eine Ausstellung gelegt hätten. „Das war alles unter Schirn-Branding“, sagt er. Das habe er nun etwas geändert und hoffe, dass die Kuratorinnen und Kuratoren nun mehr Anerkennung erfahren und ihre Namen stärker sichtbar werden.Bei der ersten Teamsitzung im August vergangenen Jahres habe er vorgestellt, welche Ideen er vor sich hertrage und gemeinsam mit dem Team überlegt, wie sich seine und dessen Vorstellungen zusammenbringen ließen. Dann habe er die Gelegenheit „beim Schopf ergriffen“:Im November hat er die Rotunden-Ausstellung initiiert und während der größeren Chagall-Ausstellung die Künstlerin Amna Elhassan aus Khartum (Sudan) den kreisrunden Gebäudeteil gestalten lassen. Das sei sehr vorteilhaft gewesen, weil die Rotunde sonst leer geblieben wäre. „Ein leerer Raum im Museum ist verschwendeter Raum“, hält er fest.Mit kurzer Vorlaufzeit folgt dann die Kuration der bis heute laufenden Ausstellung über Martha Roslers Werk, die er zusammen mit Luise Leyer erarbeitet hat. In naher Zukunft folge dann das „nächste, große Highlight“: Eine Ausstellung über den Maler und Grafiker Lyonell Feiniger und parallel dazu John Akomfrah, einem britisch-ghanaischen Videokünstler, der „exorbitant große Videoinstallationen“ schafft, die „extrem absorbierend sind vom Inhalt und Sound her“.Baden hofft, dass sich seine Begeisterung dafür auch auf das Publikum überträgt. Beides soll komplementär gezeigt werden, auf der einen Seite mit Fokus auf die Moderne Kunst und auf der anderen eine zeitgenössische Position. Das soll eine „gute Balance“ schaffen, um ein breites Publikum abzudecken.Nach der Pandemie gebe es außerdem neue, vielseitige politisch relevante Themen, die es in seiner Arbeit aufzunehmen gilt: Besonders die Teilhabe, das Mitnehmen der gesamten Gesellschaft, sei wichtig, um Kreativität zu gestalten. Dazu würden auch die „weniger schönen“ Themen wie etwa die Gentrifizierung in Frankfurt gehören oder die Frage, wie der öffentliche Raum überhaupt aufgebaut sei. In Frankfurt entwickelt sich momentan weniger organisch als eher geplant, sagt Baden.Deshalb sei auch eine Sektion von Martha Roslers Werk hilfreich, die sich speziell mit der Verwandlung des öffentlichen Raumes beschäftige, bei der beispielsweise Flughäfen entstehen und sich inhabergeführte Läden verändern. Diese Thematik ließe sich auf Frankfurt übertragen.Laut Baden ist es gut, wenn Ausstellungen solche Transferleistungen erbringen können: „Wenn man etwas zunächst als fremd empfinden kann, weil es woanders stattfindet, und es dann plötzlich in Sachsenhausen oder im Bahnhofsviertel wiederfindet. Dann fängt es an, Spaß zu machen, wenn diese Übertragung gelingt“.