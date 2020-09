Vom 3. bis 6. September findet die zweite Ausgabe von „The Frankfurt Art Experience“ statt. Das Kunstfestival markiert gleichzeitig auch den Start der Frankfurter Galerien in die neue Saison. Über 50 Kunstinstitutionen eröffnen am Wochenende ihre neuen Ausstellungen.

Am Freitagabend um 18 Uhr beginnt die neue Saison der Frankfurter Galerien, gefeiert wird das ganze Wochenende: Über 50 Galerien und Kunstinstitutionen eröffnen ihre neuen Ausstellungen, zahlreiche Führungen und Podiumsdiskussionen ergänzen das Programm. Organisiert von der Interessengemeinschaft der Galerien Frankfurt findet der Start in den Kunstherbst bereits zum 26. Mal statt und macht ihn so zu einem der ältesten „Gallery Weekends“ Deutschlands. Wie bereits im vergangenen Jahr ist der Saisonstart Partner von dem viertägigen Kunstfestival „The Frankfurt Art Experience“, das ebenfalls vom 3. bis zum 6. September stattfindet.„Frankfurt hat einen großen Reichtum an Kunst, der über die Museen hinaus geht“, sagt Peter Sillem, der mit der Ausstellung „Lob und Landschaft“ von Frank Mädler ebenfalls seine Galerie am Wochenende öffnet. Bis zum 17. Oktober werden dann die neuesten, zumeist großformatigen Arbeiten Mädlers gezeigt, in denen sich der Künstler mit Flächigkeit und Farbigkeit auseinandersetzt. Neben fotografischen Arbeiten sind auch keramische Objekte teil der Schau. Sillem selbst sieht dem Wochenende „freudig-gelassen“ entgegen. Überall herrsche eine große Vorfreude auf das kommende Wochenende, „das Angebot ist hochkarätig“, so der Galerist. Und genau das, sei auch das besondere bei dem Start der Galerien. „Das Wochenende zeigt jedes Jahr aufs Neue – und das schon seit einem Vierteljahrhundert – welche Vielfalt es in Frankfurt gibt, Besucherinnen und Besucher entdecken Orte, die im Alltag so oft untergehen.“Optimistisch blickt auch Anita Beckers dem Galeriestart entgegen. Zu ihrer Überraschung habe sie vorab bereits viele Anfragen per Mail bekommen, das Interesse sei groß. Unter dem Titel „if you can dream it, you can build it“ läutet die Galeristin den Saisonstart in der Braubachstraße ein. Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt mit der Berliner Galerie Kornfeld. „Wir sind alle gefordert, neu zu denken und den Widerständen, die uns alle begegnen, zu trotzen“, so Beckers, die auch eine der drei Sprecherinnen der Interessensgemeinschaft der Frankfurter Galerien ist. Der Start werde ein erstes Zeichen setzen, wie es um die Galerien aktuell stehe. „Wir kämpfen dafür, alle durchbringen zu können“, so Beckers. Aus diesem Grund habe man sich auch dafür eingesetzt, möglichst viele Galerien in die Rundgänge zu integrieren.Insgesamt wird es am Samstag und Sonntag 14 von der Interessengemeinschaft kuratierte Rundgänge geben, darunter vier Fahrradführungen. Zusätzlich ergänzt in diesem Jahr erneut das Angebot der „Frankfurt Art Experience“ das Programm. Das Kunstfestival findet zum zweiten Mal statt und hält eine Bandbreite an Programmpunkten, bestehend aus Führungen, Ausstellungen, Fahrradtouren und Galeriebesichtigungen, bereit. Unter den Namen „#galeriewalks“ besuchen Teilnehmerinnen und Teilnehmer drei unterschiedliche Galerien; bei den „#stadtviertelwalks“ führt die Kunsthistorikerin Britta von Campenhausen in die Verbindung zwischen Kunst und dem urbanen Raum ein. Rund 35 Zeitslots stehen für die Führungen zur Verfügung und finden sowohl in der Innenstadt, im Bahnhofsviertel und im Westend als auch im Ostend und in Sachsenhausen statt.