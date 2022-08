Feststimmung am Fuße des Goetheturms

Am kommenden Wochenende kann an Frankfurts Wahrzeichen wieder gefeiert werden. Das Goetheturmfest bietet Besuchenden ein buntes Programm aus Live-Musik, Essen und Getränken sowie einen Familiengottesdienst. Zum Fassanstich am Samstag soll auch der Festkrug verkauft werden.

Am kommenden Wochenende kann am Goetheturm wieder gefeiert werden. Vom 19. bis 21. August wird zum Goetheturmfest ein breites Programm aus Live-Musik, Speisangeboten und Trinkmöglichkeiten den Fuß des Aussichtspunktes im Süden bespielen. Mit Musik der Partyband Winwets aus Oberrad wird das Fest mit dem Königinnen-Treff am Freitagabend eingeläutet.Offiziell eröffnet wird das Goetheturmfest dann am Samstag ab 11 Uhr mit dem Fassanstich und dem Verkauf des Binding-Festkruges. Begleitet wird dies mit Blasmusik und Speisen, am Abend stehen erneut die Winwets auf der Bühne. Am Sonntag wird das Fest um 11 Uhr mit einem traditionellen Familiengottesdienst eingeläutet. Im Anschluss wird das Blasorchester Stierstadt die Bühne bespielen.Neben einem Programm für Erwachsene, sollen auch die Kleinen beim diesjährigen Goetheturmfest unterhalten werden. Am Samstag bietet Christine Wendel-Roth, Übersetzerin und Dolmetscherin sowie Kinderbeauftrage für Sachsenhausen-Süd, eine Kindersprechstunde beim Goetheturmfest an. Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr können die Kinder auf einem Formular ihre Wünsche für Sachsenhausen kundtun. Das ausgefüllte Formular soll im Anschluss an den Ortsbeirat und die betreffenden städtischen Ämter gehen. „Beim Goetheturmfest kann ich viele Kinder aus dem Frankfurter Süden und dabei insbesondere aus Sachsenhausen-Süd erreichen“, sagt Christine Wendel-Roth. Als Kinderbeauftragte setzt sie sich, wie mittlerweile 50 weitere Menschen in diesem Amt, dafür ein, dass Kinderrechte in Frankfurt bekannt gemacht und umgesetzt werden.Seit 1982 findet das Goetheturmfest jährlich am Fuß des Turms statt. Bevor der Turm im Oktober 2017 abgebrannt war, wurde das Fest immer am ersten Samstag im Mai veranstaltet. Nachdem der Turm im August 2021 nach dem Neuaufbau wieder eröffnet wurde, haben die Veranstaltenden auch das Fest auf August verlegt. Nähere Informationen und einen Zeitplan für die Veranstaltung gibt es online