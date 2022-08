Von jungen Menschen für junge Menschen

Am 27. August findet das „SOL FESTIVAL“ am Güneş Theater im Gallus statt. Einen Tag lang werden Kunst, Literatur und Musik junger kreativer Köpfe präsentiert. Die beiden 19-jährigen Veranstalter wollen vor allem coronabedingt fehlende künstlerische Möglichkeiten nachholen.

Auf jeweils einer Innen- und Außenbühne spielen in der ersten Ausgabe des „SOL FESTIVALS“ am 27. August ab 15 Uhr mehrere Live-Bands und DJs am Güneş Theater im Gallus. Bei Tag gibt es in den Räumen des Theaters eine Ausstellung junger Künstler zu sehen; draußen sind entspannte Indie-, Alternative- sowie Jazzmusik zu hören. Auf der Bühne stehen dabei unter anderem die Fusion-Band „THE JLF Project“, die Kölner Band „Easy Easy“ und die Band „Sacropolis“ mit einer Mischung aus Indie-Pop und -Rock. Abends wird das Theater bis 3 Uhr nachts zur Tanzfläche mit raschen Drumbeats und entschleunigter Deep House Musik.Die befreundeten Veranstalter Malte Litzinger und Luis Schwenk, beide 19 Jahre alt, sind selbst Hobbymusiker und möchten mit dem Festival einen Beitrag für die Szene leisten. Sie wollen jungen Talenten aus dem Rhein-Main Gebiet in Sachen Kunst, Musik und Literatur eine Bühne bieten. Mit dem Festival wolle man den Rückschlägen, die junge Menschen während der Pandemie in ihren künstlerischen Visionen erlebt hätten, entgegenwirken, sagt Malte Litzinger. Auf den Bühnen wolle man ihnen eine Stimme geben.Das Leitthema des Festivals ist „Sonne, Mond und Sterne“. Für das passende Gesamtbild soll auch die Dekoration der Location diesem Motto folgen. Ein Foodtruck und die Bar im Güneş Theater sorgen für die Verpflegung der Gäste. Der Eintritt zum Festival kostet fünf Euro.