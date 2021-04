Dem Bett aufs Dach steigen

Not macht erfinderisch. Und so gibt es im Mai zum ersten Mal die „#BLEIBIMBETT-Rooftop-Sessions“, die auf der Dachterrasse des Clubs in der Schmidtstraße stattfinden und live gestreamt werden. Den Anfang macht Mate Power.

„Wer ein Ticket für einen der Termine erwirbt, bekommt schon im Vorfeld einen Clip mit einem Cocktailkurs für den jeweiligen Drink des Tages zugeschickt“, erläutert Kathi Süs vom Bett-Team das Konzept der „#BLEIBIMBETT-Rooftop-Sessions“.„Coming soon“ steht ja in grellem Pink auf gelbem Grund in der Rubrik Konzerte 2021 auf der Website von Mate Power. Schon vergangenes Jahr war eine große Deutschlandtournee zur Veröffentlichung des siebten Albums geplant. Corona hat es vereitelt. Schaut man sich das erste Video von einem Open Air in Berlin im Media-Bereich mit Bandmitgliedern mitten im tanzenden Fanvolk an, könnten einem die Tränen kommen. Unvorstellbar im Moment. Was man ihnen zurzeit ermöglichen kann, ist ein Heimspiel am 5. Mai um 20 Uhr bei der ersten Rooftop Session der „#BLEIBIMBETT“-Reihe. Ihr mitreißender Cumbia-Ska-Reggae-Mix verliert hoffentlich auch als Livestream nichts von seiner ansteckenden Fröhlichkeit. Gegroovt wird dann vorm Bildschirm.Eine Woche nachdem Mate Power aus Frankfurt die modifizierte Reihe eröffnet hat, kommt mit Makia ein Latin-Fusion-Sextett in die Schmidtstraße, das seine Songs als tanzbaren Reggae-Rock-Hip-Hop-Funk-Soul-Cumbia-Mix zelebriert. Gesungen und gerappt wird auf Spanisch. Sänger Raidel Bandera Lacret ist Kubaner, Gitarrist Erick Hernandez und Bassist Antonio Mandujano sind Mexikaner. Die Botschaft: fühle mit dem Herzen, folge deinen Träumen! Und der hawaiianische Name der Band aus Friedberg bedeutet: Alles ist Energie.Wieder sieben Tage später, am 19. Mai, sind Ease Up Ltd. mit druckvollem, schweißtreibendem Modern-Roots-Reggae an der Reihe. Treibende Riddims und mächtige Bläser-Riffs treffen auf französisch-englischen Gesang voller rebellischer Energie.Revolte Tanzbein beschließen am 26. die Rooftop Sessions im Mai. Es ist nicht nur das erste Showformat dieser Art in der zehnjährigen Bandgeschichte und der erste Auftritt seit sieben Monaten – die acht Musiker stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums, das mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne ermöglicht werden konnte. Der Nachfolger des 2015 veröffentlichten Debüts „Einmal Die Eins Mit Offbeats, bitte!“ soll im Sommer 2021 kommen.Der Livestream kostet jeweils zehn Euro, Tickets gibt es auf www.bett-club.de