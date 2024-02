Klage gegen Frankfurt wegen Zukunft der Städtischen Bühnen

Am Mittwoch findet die Verhandlung des Bürgerbegehrens „Rettet das Schauspielhaus“ gegen Frankfurt statt. Das Verwaltungsgericht entscheidet über einen Bürgerentscheid. Das JOURNAL ist vor Ort.

„Rettet das Schauspiel“ verklagt die Stadt Frankfurt

Forderung: Frankfurter sollen über Rekonstruktion des Schauspiels abstimmen dürfen

1963 war es, als das Schauspiel in Frankfurt gemeinsam mit der Oper in der Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz eine Spielstätte erhielt. 2022 nun beschlossen die Stadtverordneten im Frankfurter Römer, die mittlerweile marode Theaterdoppelanlage abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Bislang steht noch nicht fest, wo das Schauspiel künftig entstehen wird; lediglich die Oper soll am alten Standort abgerissen und neu gebaut werden.Favorit der Stadtverordneten ist die sogenannte Kulturmeile , in der das Schauspiel auf einem Grundstück an der Neuen Mainzer Straße geplant ist, das die Stadt für 199 Jahre und für einen einmaligen Betrag in Höhe von 35 Millionen Euro sowie einer jähr­lichen Zahlung von 1,99 Millionen Euro pachten will. Unumstritten ist dieses Vorhaben nicht, rechnen doch Experten vor, dass diese Variante 150 Millionen Euro mehr kosten würde als die der Doppelanlage mit der Option eines Teilerhalts. Stadtplanerin und Architektin Maren Harnack etwa hatte betont, dass selbst ein Komplett-Neubau der Doppelanlage insgesamt weniger kosten würde als die Kulturmeile.Für den Neubau des Schauspiels in der Neuen Mainzer Straße muss noch die Stadtverordnetenversammlung ihr finales Go geben. Ungemach droht jedoch an anderer Stelle: Das Bürgerbegehren „Rettet das Schauspielhaus“ hat die Stadt Frankfurt verklagt, und dies bereits 2022. Hintergrund ist, dass eine Petition die notwendige Anzahl an Stimmen erreicht hatte, die Stadtverordnetenversammlung das Bürgerbegehren aber unter anderem mit der Begründung ablehnte, es sei nicht hinreichend finanziell kalkuliert. Der Magistrat hatte ähnlich beschieden. Tobias Rüger von der Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus hatte hingegen im JOURNAL erklärt, dass das ein „unglaubwürdiges Vorgehen“ sei, „in Anbetracht der Tatsache, dass sie selbst ihre Kostenschätzung von ursprünglich 800 Millionen auf 1,3 Milliarden nachkorrigieren musste“. Offensichtlich wolle man „eine demokratische Beteiligung der Menschen ausbremsen. Dass die Stadt nun eine teure Kanzlei in München engagiert hat, um der Klage der drei Vertrauensleute gegen die Ablehnung entgegenzutreten, anstatt einen Dialog mit den Vertrauensleuten zuzulassen, wird von deren Seite als Verweigerung politischer Teilhabe gesehen.“Am 28. Februar nun wird die Klage gegen die Ablehnung des Bürgerbescheids vor dem Verwaltungsgericht verhandelt. Die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens wollen erreichen, dass die Menschen in Frankfurt doch noch darüber abstimmen können, ob das Schauspielhaus von 1902 wieder aufgebaut und rekonstruiert wird.