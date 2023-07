Interaktionen im Bahnhofsviertel

Die fünfte Raumbespielung des Forums Improvisierter Musik führt die Musiker und Musikerinnen diesmal ins Bahnhofsviertel. Gerade weil es „kein einfaches Umfeld“ ist wie die Veranstalter betonen.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine „Raumbespielung“. Für die fünfte Folge der in dieser Form einzigartigen Veranstaltung lädt das Forum Improvisierter Musik (F.I.M.) diesmal am 5. Juli ins Bahnhofsviertel ein. „11 Orte – 11 Musikerinnen in Interaktion mit Tanz“ ist das Event überschrieben. Wo die Solo-Performances um 19.30 Uhr stattfinden, kann man einem Plan auf der Website entnehmen. Alle treffen sich zur Abschluss-Gruppenimprovisation am Jürgen-Ponto-Platz eine Stunde später. 2022 ging man in Kirchen und Klöster, die Wahl auf das Bahnhofsviertel fiel, weil es kein einfaches Umfeld ist. „Aber gerade deswegen möchten wir den mit vielen Problemen behafteten Stadtteil nicht als Aktionsort aussparen“, sagen Christof Krause und Jürgen Werner.Auch wenn das, was Jürgen Werner noch zu sagen hat, nicht der Grund war, das Bahnhofsviertel dieses Jahr für die „Raumbespielung“ auszusuchen, ist es für ihn doch von Relevanz. „Bei längerem Aufenthalt wurde es sehr deutlich, dass die Zustände in Teilen des Bahnhofsviertels unhaltbar sind (No go Area, Slum): Hier haben die verantwortlichen Ämter der Stadt versagt, und machen immer noch viel zu wenig. Es hat sich in Frankfurt leider eine Kultur des ,herunterkommen lassens’ und ,sich nicht kümmern’ in den zuständigen Ämtern und Dezernaten entwickelt", so Werner.„Der Zustand des öffentlichen Raums in der Innenstadt ist armselig, der der U-Bahnstationen auch. Ich kenne keine Großstadt in Deutschland, vom Ausland wollen wir erst nicht reden, die ihren zentralen Bereich der Stadt sowie das Bahnhofsviertel so herunterkommen lässt. Und das mit einem Etat von 5 Mrd. Euro. Jeder Tourist oder Geschäftsreisende bekommt ja einem Schock wenn er sich über den als Toilette der Stadt genutzten Bahnhofsvorplatz in den Kaisersack begibt. Was das Stadt-Image betrifft kann hierbei von ,Rufschädigung’ durch die städtischen Stellen gesprochen werden“, sagt Jürgen Werner abschließend.Ulrike Schwarz - Saxophon, Querflöte - Hauptbahnhof EingangshalleAngelika Sheridan - Querflöten - Nizza HotelCarl Ludwig Hübsch - Tuba - 25hours HotelJürgen Werner - Querflöte, Bansuri - KaiserpassageBülent Ates - Schlagzeug - Jürgen-Ponto-PlatzSavas Bayrak - Saxophon - KarlsplatzThomas Bachmann - Saxophon - KaisersackDaniel Guggenheim - Saxophon - WiesenhüttenplatzFe Fritschi - Akkordeon - Basis Künstlerateliers (Gutleutstr. 8-12)Igor Grabez - Trompete - Francois-Mitterand-PlatzMatthias Muche - Posaune - WeißfrauenkircheAm Jürgen-Ponto-Platz kommen die Tänzerinnen Katharina Wiedenhofer und Emma Rasmussen dazu.