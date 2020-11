Geheimagent als Comiczeichner

Text: sie / Foto: Orfeos Erben

„Lockdown light“ am 2. November haben die Kinos in Hessen wieder geschlossen. Wie viele weitere Kulturbetriebe bangen auch sie um ihre Zukunft. Das Film- und Kinobüro Hessen wendet sich nun in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier. – Weiterlesen >>