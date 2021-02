Am kommenden Montag veranstaltet der Frankfurter Presseclub einen Diskussionsabend rund um die Zukunft des digitalen Journalismus. Dabei soll es neben möglichen Strategien auch um die Aspekte Gründlichkeit und Finanzierung gehen.

Ist das Internet „nur“ ein weiterer Ausspielkanal journalistischer Inhalte – oder bringt es einen ganz neuen Journalismus hervor? Leidet die Qualität an der Echtzeit-Berichterstattung und wie lässt sich Qualitätsjournalismus weiterhin digital finanzieren? Um diese und weitere Fragen soll es am kommenden Montag, dem 15. Februar, im digitalen Clubabend des Frankfurter Presseclubs gehen.Zu Gast an diesem Abend wird Carsten Knop, Herausgeber der, sein. Gemeinsam mit Moderatorin und Vorstandsmitglied des Presseclubs, Ronja Merkel, wird er über publizistische Strategien für die digitale Welt sprechen und sich weiteren Fragen widmen. Knop, der seit 2003 in Frankfurt für dietätig ist, war dort von Anfang 2018 bis März 2020 Chefredakteur für die digitalen Produkte. Seit April 2020 ist er Herausgeber.Der Clubabend beginnt am Montag um 19.30 Uhr, die Teilnahme ist über zwei Varianten möglich. Interessierten, die über Zoom teilnehmen, können als virtueller Gast auch an der offenen Diskussion mitwirken. Hier ist eine Anmeldung erforderlich . Zusätzlich wird die Veranstaltung als Livestream auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Seite des Presseclubs übertragen. Auch dort können Fragen an das Podium gestellt werden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.