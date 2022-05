31. Jazzstipendium wird vergeben

Am 11. Mai wird zum 31. Mal das mit 10 000 Euro dotierte Jazzstipendium der Stadt Frankfurt vergeben. Eröffnet wird die Preisverleihung mit einem Konzert des Walter Haimann Trios, anschließend wird der Preisträger oder die Preisträgerin selbst auftreten.

Um den musikalischen Nachwuchs zu fördern, lobt die Stadt Frankfurt jährlich ein mit 10 000 Euro dotiertes Jazzstipendium aus. Auch in diesem Jahr konnten sich jene Musiker und Musikerinnen aus Frankfurt und der Umgebung bewerben, die sich den verschiedenen stilistischen Formen des Jazz, einschließlich experimenteller Richtungen, zuordnen lassen. Am Mittwoch, 11. Mai, wird nun der Preisträger oder die Preisträgerin der 31. Ausgabe in der Romanfabrik verkündet.Eröffnet wird der Abend der Preisverleihung mit einem Konzert des Walter Haimann Trios, zu dem Walter Haimann, Rudolf Stenzinger und Berthold Möller zählen. Haimann selbst, so heißt es vonseiten der Stadt, sei seit Jahrzehnten in allen Frankfurter Musikklubs eine feste Größe am Piano und für junge Musiker „eine Vaterfigur, mit der sie groß geworden sind“. Im Anschluss an die Verleihung des Jazzstipendiums durch Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), wird der Preisträger oder die Preisträgerin selbst ein Konzert geben.Karten für das Doppelkonzert kosten zwischen 12 und 15 Euro und können bei der Romanfabrik reserviert werden: per E-Mail an reservierung@romanfabrik.de oder telefonisch unter 069/49084828. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.romanfabrik.de