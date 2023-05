Betörend und zerstörend zugleich

Schon 2017 waren Postcards einmal im Hafen 2 zu Gast. Jetzt kommt die Band, die man auch schon im Mousonturm und zuletzt im vergangenen Jahr beim „Stoffel“ erleben konnte, wieder nach Offenbach. Heute Abend um 20:30 Uhr kann man das Trio live erleben.