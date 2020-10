Zwei wichtige Konzerte zu Ostern (solo) und im Herbst (im Duo mit Burkard Kunkel) im Nebbienschen Gartenhaus sind ihm weggebrochen. Jetzt freut sich Jazz-Pianist Bob Degen auf ein Solokonzert am Freitag in der Gethsemanekirche.

Schon das Konzert am Ostermontag im Nebbienschen Gartenhaus. Das längst schon zu einer feste Tradition geworden ist, fiel leider wegen Corona aus, dann Bingen, und noch einige andere sowie dann auch das Septemberkonzert mit Burkard Kunkel im Nebbienschen Gartenhaus.Es war ein leeres Gefühl ohne Publikum zu spielen. Musik lebt von der Interaktion und ohne Menschen leidet die Atmosphäre doch sehr.Nein, er hat mich nicht kreativ ausgebremst. Ich habe täglich zuhause gespielt und auch neue Kompositionen ersonnen. Eine CD kommt leider aus Kostengründen zur Zeit nicht infrage!Ja, es gab und gibt Austausch mit anderen Musikern. Es ist schön, die gleiche Sprache zu sprechen und zu lachen über Dinge, die wir in unserer Musikworld erlebt haben.Ich habe vor, eigene Kompositionen zu spielen und auch Stücke von Carla Bley und anderen. Ich freue mich schon auf das sehr aufmerksame und höfliche Publikum in dieser Gemeinde. Mit Dietlinde haben wir schon mehrmals „Jazz und Lyrik" vorgetragen und immer eine gute Resonanz bekommen. Ganz dankbar bin ich der JazzInitiative Frankfurt, dass sie dieses Konzert für mich arrangiert haben!Im November hoffe ich mit Peter Perfido in Basel im Bird's Eye auftreten zu können und in Neuburg an der Donau mit Matthias Nadolny. Ansonsten ist alles ziemlich leer.