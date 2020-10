Das Lesefest der Stadt kehrt zurück

Open Books, das Lesefest der Stadt, findet trotz Absage der Buchmesse vom 13. bis 17. Oktober statt. Das Programm umfasst rund 100 Veranstaltungen an zehn Orten; Tickets können ab sofort erworben werden.

Open Books, das städtische Lesefest, findet trotz Absage der Frankfurt Buchmesse statt. Um das offene Literaturfest für ein breites Publikum unter Pandemie-Bedingungen möglich zu machen, wurden nun Vorkehrungen getroffen: Ein Ticketverkauf und neue Veranstaltungsorte sorgen dafür, dass über 92 Lesungen im Zeitraum vom 13. bis 17. Oktober stattfinden können.„Nach dem großen Erfolg des vergangenen Jahres hätten wir niemals gedacht, dass sich das Konzept der offenen Türen und des freien Eintritts einmal als so große Herausforderung herausstellt“, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Donnerstag. Gemeinsam mit Sonja Vandenrath, Leiterin des Festes, stellte sie das Programm in der evangelischen Akademie vor. „Open Books 2020 ist auch in diesem Jahr ein dezidiertes Bekenntnis zum Buch und zur Buchkultur“, teilte Vandenrath mit. Dementsprechend sei sie froh, so viele Präsenzveranstaltungen statt ausschließlich Livestreams ermöglichen zu können, denn „Klickzahlen ersetzen keine Menschen“.Neben immer wiederkehrenden Orten wie der Deutschen Nationalbibliothek, den Römerhallen, dem Haus am Dom oder der evangelischen Akademie ergänzen auch neue Locations wie die Volksbühne, die Katharinenkirche oder die Ausstellungshalle 1A in der Schulstraße das Spektrum. Um vor Ort Besucherströme zu vermeiden, wurde ein sogenanntes Ticketing eingeführt. Die Veranstaltungen bleiben weiterhin kostenlos, es fällt lediglich eine Service-Pauschale von 1,50 Euro an. Seit Mittwoch können Eintrittskarten online erworben werden , teilte Vandenrath mit, erste Veranstaltungen seien bereits ausverkauft.Zu den Gästen zählen unter anderem Jan Assmann, Zsuzsa Bánk, Michael Jordan, Katja Ebstein, Helmut Lethen und Roman Ehrlich, die aus ihren Romanen vorlesen werden. Darüber hinaus ergänzt Open Books Kids das Programm. Dazu öffnet die Deutsche Nationalbibliothek für vier Veranstaltungen ihre Türen. Am Buchmessen-Samstag werden sich die kleinen Buchhandlungen vor Ort in Frankfurt und Offenbach zu einem gemeinsamen Aktionstag, dem Open Books Store Day, vereinen. Mit Gesprächen und Begegnungen im persönlichen Rahmen locken diese nun in ihre eigenen Räumlichkeiten. Mehr Infos gibt es dazu hier.