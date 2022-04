Pop statt Fußball im Deutsche Bank Park

Mitte Juli wird es musikalisch im Deutsche Bank Park: Das Open-Air-Event Pop im Park bittet nach zwei Jahren Pandemie zahlreiche nationale Musik-Größen auf die Bühne. Mit dabei ist auch ESC-Sänger Michael Schulte.

Am 16. Juli ertönt im Deutsche Bank Park kein Anstoßpfiff, dafür aber Pop-Musik. Mehrere Musikerinnen und Musiker treten anlässlich von „Pop im Park“ im Stadion der Eintracht auf, um den Besucherinnen und Besuchern ein ausgelassenes Open-Air-Event zu bieten. Mit dabei sind Revolverheld, Johannes Oerding, Joris, Glasperlenspiel, Mathea, Mia Weber sowie Michael Schulte. Letzterer freue sich aus einem bestimmten Grund besonders auf seinen Auftritt im Deutsche Bank Park: „Eintracht Frankfurt ist meine Lieblings-Fußballmannschaft und ich freue mich, im Juli im Stadion der Eintracht aufzutreten“, so der Musiker.Die Vorfreude sei bereits groß, so Schulte. Denn: Pandemiebedingt konnten in den vergangenen zwei Jahren keine Veranstaltungen dieser Größe stattfinden. „Der Lockdown war schon sehr sehr traurig. Wir konnten keine Festivals spielen.“ Der ESC-Sänger freue sich nicht nur auf seinen eigenen Auftritt bei Pop im Park, sondern auch auf den seiner Kolleginnen und Kollegen. Das Open-Air-Event soll um 17 Uhr beginnen. Tickets gibt es für 49 Euro und 79 Euro online