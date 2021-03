Land will hessische Künstlerinnen fördern

Mit einem neuen Förderprogramm will die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn Künstlerinnen stärker unterstützen. Dafür plant das Ministerium mehrere Stipendien mit einem Gesamtvolumen von 250 000 Euro. Die Ausschreibung startet im Sommer.

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst plant ein neues Förderprogramm für Künstlerinnen. Wie Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen) vergangene Woche im Landtag sagte, sollen die Stipendien mit einem Gesamtvolumen von 250 000 Euro Künstlerinnen „mehr Chancen und ihren künstlerischen Positionen mehr Raum“ geben, beispielsweise in Kunstsammlungen, in Intendantinnenbüros, in Filmproduktionen, in Literaturkreisen.



Das Schaffen und die Talente von Frauen in der Kunst würden in der Öffentlichkeit noch immer zu wenig wahrgenommen, so Dorn. Demnach seien weniger als fünf Prozent der Leitungen deutscher Kunsthochschulen weiblich; selbständige Frauen in der Bildenden Kunst verdienten 27 Prozent weniger als Männer und in Galerien und Museen seien ihre Werke noch immer unterrepräsentiert. Gründe dafür seien unter anderem eine fehlende Infrastruktur und fehlende Netzwerke, aber auch die schwere Vereinbarkeit von Kunst und Familie.



Für die geplanten Stipendien sollen sich deshalb nicht nur Nachwuchskünstlerinnen, sondern auch bereits etablierte Künstlerinnen aller Sparten bewerben können. Neben dem mit bis zu 70 000 Euro dotierten Hauptstipendium soll es auch ein Nachwuchsstipendium geben, das mit bis zu 40 000 Euro dotiert ist. Zudem sind fünf Arbeitsstipendien für bestimmte Projektarbeiten geplant. Diese richten sich speziell an Künstlerinnen, die durch Kinder oder die Pflege von Angehörigen familiär stark eingebunden sind. „Hessen legt hier ein Programm auf, dass in seiner Höhe und seiner Zielgenauigkeit bundesweit einmalig ist“, sagte Angela Dorn. „Künstlerinnen in Hessen warten nur darauf, ihre Potentiale für unterschiedlichste Projekte einzusetzen, sie haben etwas zu sagen und verdienen es, gehört, gelesen und gezeigt zu werden.“



Neben dem neuen Förderprogramm will das Land auch in anderen Kulturbereichen das Ansehen von Frauen stärken. So sollen beispielsweise auch das Archiv „Frau und Musik“, die Kinothek Asta Nielsen sowie das Archiv der Frauenbewegung besser unterstützt werden. Deshalb, so Dorn, „wollen wir auch beim jüngst begonnenen Prozess zum Masterplan Kultur die Frage diskutieren, wie mehr Diversität unter den Kulturschaffenden erreicht werden und die Teilhabe auch von Frauen am kulturellen Angebot verbessert werden kann.“