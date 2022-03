Schwarz-weiße Phänomene aus Tier- und Naturwelt

Im Portikus eröffnet am Freitagabend Jochen Lemperts Fotografie-Ausstellung. Dort können bis Juni seine ungerahmten Schwarz-Weiß-Fotografien betrachtet werden, die sich mit Momenten und Phänomenen aus der Tier- und Naturwelt beschäftigen.

Am Freitag um 18 Uhr eröffnet im Portikus eine Ausstellung zu Fotografien von Jochen Lempert. Der Künstler stellt seine Schwarz-Weiß-Abzüge aus, die er ungerahmt auf zwei Etagen präsentiert. In der Eingangsgalerie befinden sich die Kunstwerke an den Wänden, in der unteren Etage gibt es vier maßgefertigte Vitrinen, die einen anderen Modus beim Betrachten ermöglichen. Die Werke stellen durch ihre Anordnung Momente und Phänomene aus Tier- und Naturwelt dar.



Die Ausstellung im Portikus ist Lemperts erste Einzelausstellung in Frankfurt. Der Wahl-Hamburger arbeitet seit den 1990er-Jahren mit Fotografien. 2014 wurde er für die Shortlist des Deutsche Börse Photography Preises, einem der renommiertesten Fotografiepreise, nominiert. Ausgezeichnet wird, wer einen bedeutenden Beitrag zur Fotografie in Europa geleistet hat.



Im Rahmen der Ausstellung erscheint eine Publikation mit Fotografien von Lempert und einem Essay von Yasmil Raymond, der Direktorin des Portikus und Rektorin der Städelschule. Sie wird die Ausstellung mit Deborah Müller kuratieren. Die Ausstellung kann dann bis zum 5. Juni auf der Maininsel bei der Alten Brücke kostenlos besucht werden. Im Portikus gilt die 3G-Regelung.