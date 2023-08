Streaming: Das läuft im August

Eine surreale Superhelden-Groteske, zarte Erinnerungen ans Blaxploitation-Kino der 1970er Jahre, Cop-Geschichten und ein jüdisches Coming-of-Age-Drama. Das sind die Serien und Filme aus dem aktuellen Streamingangebot von Netflix, WOW, Prime, Apple+ & Disney.