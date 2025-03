„Pionierarbeit für die freie Musik- und Kunstszene“

Schon seit 2018 gibt es die „Naxos Hallenkonzerte“ in Frankfurt. Die ambitionierte Reihe erfährt am 15. März unter dem Motto „Car“ seine 83. Folge. Ein Interview mit Leonhard Dering und Raphaël Languillat.

Facettenreichtum der freien Frankfurter Szene erlebbar machen

Naxos Hallenkonzerte: Heißluftballons, japanische Kulinarik und hörbare Radiostrahlung

Pluralität vor industriehistorischer Kulisse in Frankfurt

Info

Naxos Hallenkonzert #83

Car, Frankfurt, Produktionshaus Naxos, Waldschmidtstraße 19

15.3., 20 Uhr, Eintritt: Solidarisches Preissystem 10-30 Euro



Besetzung

Tim Seger – Film und Percussion

Yu-Ling Chiu, Max Mahlert, Judith Altmeyer, Fanyu Pu, Nadja Barthel – Percussion

Aslı Özdemir – Live Kamera

Leonhard Dering und Raphaël Languillat: Das allmonatliche Programm und die organisatorische Planung der Naxos Hallenkonzerte gestalten wir, der Pianist Leonhard Dering seit ihrer Gründung und der Komponist Raphaël Languillat seit zwei Jahren, im Tandem. Die Umsetzung unterstützt der Verein Naxos Hallenkonzerte e.V. und das Team des Produktionshauses Naxos. 2018 entstand die Reihe auf treibende Initiative des Theaterregisseurs Willy Praml Die Naxos Hallenkonzerte tragen im Programm des Produktionshauses Naxos zur Sparte Musik bei. Die Konzeption geht von Beginn an davon aus, Musik stilübergreifend zu betrachten und ihre zahlreichen Facetten und Perspektiven zu beschreiben. Parallel liegt der Fokus darauf, aus musikalischer Sicht aufzuzeigen, wie eine interdisziplinäre Programmgestaltung gelingt, unter Einbezug anderer Kunstformen und außermusikalischer Themen. Es geht darum, die freie Musik- und Kunstszene zu präsentieren. Und das großformatige, wohlklingende Gefäß Industriekulturdenkmal Naxoshalle musikalisch erfahrbar zu machen, was gestalterisch immer neu inspirationsgebend ist und zu einzigartigen Konzerterlebnissen führt.Wir arbeiten Hand in Hand und ergänzen uns in unseren ästhetischen, konzeptuellen und intuitiven Visionen, wie wir Musik mit frischem, neugierigem Blick rahmen und präsentieren möchten. Die konstante Auseinandersetzung mit der Reihe, die verbundene Recherche, der Austausch mit der freien Szene der Region, wie ebenso im europaweiten und internationalen Netzwerk, der Dialog mit pro Jahr in zwölf Naxos Hallenkonzerten über hundert beteiligten Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten, speist und bereichert reziprok unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz in der Musik.Nach über 82 Monaten und Editionen Naxos Hallenkonzerte ist „schon” ein dehnbarer Begriff. Um aktuell ein paar plakative Beispiele aus dem Jahr 2024 voranzustellen: Ein Heißluftballon, der während Terry Rileys „In C”, in Fassung für E-Gitarre, aus dem Nichts erwächst, bis er die ganze Halle ausfüllt und das Publikum einlädt, in ihn einzusteigen. Oder eine authentische Performance mit Taiko-Drums und Koto, Instrumenten der japanischen Kunstmusik, die die Verbindung zu japanischer Kulinarik sucht.Oder ein Mini-Festival mit vier ganz unterschiedlichen elektronischen Sets, darunter eines mit Antennen, die die örtliche Radiostrahlung live einbeziehen und hörbar machen. Oder ein Percussionist, der mit Klängen arbeitet, als seien sie magische Substanzen und Objekte und daraus imaginative Welten kreiert. Oder eine Reinkarnation des „Ballets de La Nuit“ vom barocken Hof Louis XIV, mit Tanz und analoger Overhead-Lichtanimation. Schauen Sie gerne das Archiv durch. Im 83. Naxos Hallenkonzert Car am 15. März geht es darum, wie Musik den Übergang zwischen Instrument, Bewegung, Stummfilm und Live-Video bereitet, sodass die Leinwand in die plastische und performative Dimension springt.Die Naxos Hallenkonzerte zeigen bewusst, dass das Gegenteil möglich ist: Unser Programm durchbricht Nischen, stellt ihnen das Denken im Archipel, die Entdeckung der Pluralität und das Konzept der Demokratie entgegen, in der vielfältige Positionen nicht nur koexistieren, aber sich gegenseitig sogar zu bereichern vermögen. Pionierarbeit leisten wir, indem wir in Frankfurt eine Plattform für die Präsentation insbesondere der freien Musik- und Kunstszene schaffen, gleichermaßen der Region, wie deutschlandweit und international gesehen.Entscheidend. Die Naxos Hallenkonzerte sind maßgeschneidert auf die einzigartig schöne industriehistorische Kulisse und entdecken die räumlich vielfältigen Möglichkeiten, Musik zu inszenieren. Die auftretenden Musikerinnen, Musiker und das Publikum sind inspiriert und begeistert vom Klang der Naxoshalle.Leonhard Dering (rechts) und Raphaël Languillat © Jasmina Petković