Indie Rock mal Drei

Gemeinsam mit zwei weiteren Frankfurter Bands lädt die Indie Rock-Band Casual Friday am 16. März zum Konzert ins Nachtleben ein. Sie rufen dazu auf, nicht nur die großen Hallenkonzerte zu besuchen, sondern auch kleinere Locations zu unterstützen.

Mit Casual Friday, Waiting for Waves und Kapetan laden am 16. März gleich drei Bands aus Frankfurt zum Konzert in den Frankfurter Club Nachtleben ein. „Das wird ein kuscheliger Abend“, freut sich Casual Friday-Frontmann Matt. Sie alle hätten an neuen Projekten gearbeitet, neue Songs produziert, sich stilistisch weiterentwickelt. Das Ganze soll nun bei der „Indie Rock Night“ auf die Bühne gebracht werden.„Wir behalten natürlich unserer British-Indie-Note, es geht nun aber etwas mehr in die tanzbare Indie-Rock-Richtung“, erklärt Matt. Seit 2017 ist er nun bereits mit seinen zwei Band-Kollegen unterwegs. Neben einigen Konzerten seien sie jedoch vor allem im Studio, arbeiteten an Releases wie aktuell an zwei neuen Songs. Umso mehr freue man sich nun auf das Konzert im Nachtleben.Dieses wird gefördert vom Programm „Neustart Kultur, Initiative Musik“ der Bundesregierung, welches aufgrund der Corona-Pandemie initiiert wurde. Viele Zuschauer seien inzwischen zwar wieder in die Locations zurückgekehrt, heißt es von Casual Friday. Doch gerade der Vorverkauf bleibe weiterhin verhalten. Die Band ruft daher dazu auf, nicht nur die großen Hallen-Konzerte und Riesenevents zu besuchen, sondern auch die kleineren Locations – wie eben das Frankfurter Nachtleben.