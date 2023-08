F.I.M. trifft auf MOMEM

Am 17. August heißt es ab 19 Uhr „F.I.M. meets MOMEM – improvised music meets electronic scene“. Und zwar direkt an der Hauptwache.

Impro-Musik trifft Elektro

„F.I.M. meets MOMEM – improvised music meets electronic scene“ ist eine Veranstaltung am 17. August auf dem Platz vor dem Museum an der Hauptwache überschrieben.Nach der erfolgreichen „Raumbespielung #5“ des Forums Improvisierter Musik (F.I.M.) im Bahnhofsviertel wagt die F.I.M. nun ein Experiment. Am 17. August heißt es ab 19 Uhr „F.I.M. meets MOMEM – Improvised Music Meets Electronic Scene“ und das an der Hauptwache auf dem Platz vor dem Museum.Der ist für Christof Krause und Jürgen Werner „ein weiterer Quell städtebaulicher Diskussion“, wie sie sagen. Ein Aspekt des Abends, der neben der Musik Beachtung finden soll. Ein Hauptakteur der Begegnung ist der Musiker, Musikproduzent und DJ Matthias Vogt (Elektronik) als „bindendes Glied zwischen Live und Elektro“, erklären die Veranstalter.Dazu kommen vom F.I.M. fünf Musiker der Improvisationsszene wie Philipp Wildenhues (Schlagzeug), Dennis Sekretarev (Trompete), Jo Jena (Gitarre), Mia Dyberg (Saxophon), Jürgen Werner (Flöte, Sopransaxophon) und Chris Rücker (Bass). Der Eintritt ist übrigens frei. Alle Infos finden Sie hier